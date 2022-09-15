В Томске компания "EUROKAT" готова предложить лучшие цены за автомобильные катализаторы

Компания "EUROKAT", которая занимается приемом и переработкой автомобильных катализаторов, предлагает томичам лучшие цены и индивидуальный подход.

"Наша компания бесплатно предоставляет услугу вызова специалиста, который приедет, проведет осмотр и анализ катализатора. Вы сможете сдать ваш материал лично ему или отвезти в наш пункт приема катализаторов", - рассказывают на сайте компании.

Когда неисправный автомобильный катализатор не подлежит ремонту и остается лишь заменить его оригинальным или универсальным устройством, "EUROKAT" будет готова приобрести его у вас.

Приём осуществляется при помощи профессионального анализатора Vanta.

Плюсы компании:

Лучшие цены и индивидуальный подход к каждому клиенту!

Команда профессионалов - компания на рынке с 2014 года.

Современное профессиональное оборудование!

Сотрудники в офисе и на выезде!

Честный анализ и оплата на ваших глазах!

Минусы:

Любой минус компания превратит в плюс!

Адрес компании "EUROKAT": г. Томск, пер. Добролюбова 10 строение 5.

Телефон офиса: 8-962-777-40-00.

Телефон сотрудника на выезде: 8-952-184-63-72.

Сайт компании: https://eurokat70.ru