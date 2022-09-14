Жителей Томской области ждут теплые выходные

В Томске в субботу будет до +14...+16. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томской области и в городе выходные пройдут без осадков, а воздух погреется до +18 градусов. Об этом сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В регионе 17 сентября ночная температура ожидается -1...+4 градуса, а днем температура повысится до +13...18 градусов. Преимущественно будет без осадков, ветер до 2-7 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, в области ожидается такая же температура. Ночью столбики термометра опустятся до -1 градуса, а днем поднимутся до +18 градусов.

В Томске в субботу ночная температура прогнозируется до +1...3 градусов, а днем - до +14...+16. Осадков не ожидается. В воскресенье в городе ночная температура повысится до +2...4 градусов, а днем воздух прогреется до +16.

Последняя декада сентября также ожидается сухой. Средняя ночная температура по области прогнозируется 0...+5 градусов, а дневная - +8...13, местами до +17.