«Дистанция не поможет»: томский инфекционист рассказал о способах защитить школьников от COVID-19

"КП-Томск" пообщалась с врачом-инфекционистом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области начался новый учебный год и одновременно растут заболеваемость коронавирусом.

Журналист «КП-Томск» побеседовал с врачом-инфекционистом лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андреем Поздняковым и узнал, что избежать вспышки ковида в школах помогут уроки физкультуры на свежем воздухе.

ДИСТАНЦИЯ И УРОКИ В ОДНОМ КЛАССЕ НЕ ПОМОГУТ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время первых волн заболеваемости в департаменте образования ввели ограничения, которые могли защитить учеников от распространения COVID-19. Например, тогда ограничили контакты учеников разных классов во время школьных и внешкольных мероприятий. Ученики одного класса оставались в своей классной комнате в течение всего дня, а учителя перемещались из одного кабинета в другой.

Врач-инфекционист рассказал корреспонденту, что данная мера и соблюдение дистанции, по сути, пытаются решить проблему уменьшения заражения COVID-19 разобщением. Однако, все эти мероприятия имеют весьма ограниченную эффективность, потому что ковид стал острозаразной инфекцией.

«Если рассматривать изначальный «уханьский» штамм и само заболевание вызванное им, то там для заражения необходим был достаточно тесный и длительный по времени контакт. Сейчас все производные Омикрона стали настолько контагиозными (заразными) что, во-первых, стало больше само расстояние между заболевшим и тем человеком, кого он потенциально может заразить. Во-вторых, время экспозиции этих двух людей стало меньше, сейчас достаточно мимолетного контакта, чтобы зараженный передал инфекцию», - уточнил Андрей Поздняков.

Специалист также добавил, что такие ограничительные мероприятия как, например, шахматная рассадка или проведение уроков в одном классе могут помочь, но, скорее всего, незначительно.

Он также отметил, что, как показывает практика, если заболевает один человек в классе, то дальше заражение идет по цепочке.

УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА УЛИЦЕ

Фото: Олег Укладов

Недавно синоптики передали, что в Томске установится сухая и более-менее теплая погода, поэтому у учителей есть возможность проводить уроки физкультуры на улице. По словам эксперта, это может пойти школьникам на пользу.

«Физкультура на улице - это хоть какое-то уменьшение контакта в помещении, но мы помним, что после такого урока дети все -равно возвращаются в общие классы. Проведение уроков в одном классе дает только то, что классы не проветриваются. Дети в любом случае проходят через одни и те же двери до и после уроков достаточно активным потоком», - добавил врач-инфекционист.

Андрей Поздняков пояснил, что в случае хотя бы 2-3 заболевших ковидом, вирус неизбежно "подхватят" другие школьники.

Поэтому в такой ситуации нет смысла экспериментировать с ограничением контактов в классах.

«Нужно привить тех, кто не привит, и я думаю, что эта волна не будет длительной», - подытожил специалист.