"Дождь, снег и холод": стало известно, какая погода ожидает томичей в октябре

Температура воздуха будет стремительно падать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в октябре будет холодная и дождливая погода. Несколько дней второго месяца осени будут сопровождаться снегом. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В первой декаде октября ночная температура будет варьироваться от -1 до +6 градусов, дневная - от -1 до +8. Несколько дней прогнозируется переменная облачность, но к концу декады будут осадки в виде дождя со снегом.

К середине октября погода начнет ухудшаться. Средняя ночная температура ожидается от -4 до +2 градусов, дневная - от -1 до +3. В основном все дни прогнозируется дождь со снегом.

Третья декада не будет сильно отличаться от середины октября. Ночью температура воздуха будет колебаться от -5 до +5 градусов, а днем от -2 до +7. Некоторые дни томичей немного порадует солнце, но в основном также будут идти осадки в виде снега и дождя.