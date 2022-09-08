Третий мост через Томь построят по новому проекту. Фото: 2GIS

В начале сентября президент РФ утвердил список поручений по развитию Томской области, в который вошел и план строительства третьего моста через реку Томь.

Тема строительства третьего моста через Томь вновь стала актуальной с началом реконструкции Коммунального моста в 2022 году, в связи с чем его пропускная способность упала.

До строительства Коммунального моста в 1973 году сообщение между берегами Томи обеспечивал понтонный мост, а еще раньше — паромная переправа. В 1999 году к югу от Северска был возведен Северный мост, который остается единственной альтернативой Коммунальному, но работает далеко не на полную нагрузку. Вскоре Северный мост тоже ждет реконструкция.

Планы по строительству Центрального моста власти города имели еще в советский период, но всерьез заговорили о них 10 лет назад, когда компания «Сибмост» за свой счет подготовила проект сооружения.

Мост должен был связать поселки Нижний склад и Тимирязево на левом берегу с продленной улицей Краснодонской на правом. Характерной чертой моста стала бы вантовая (подвесная) центральная секция. Длина моста по проекту составляла 1 километр, а расчетное время строительства — 5,5 лет.

Однако сейчас Томску нужен новый проект моста — застройка и ландшафт изменились, а «Сибмост» проходит процедуру банкротства.

«Проект «Сибмоста» не был реализован по причине отсутствия на это средств, — пояснил «КП-Томск» представитель городской администрации. — Сейчас использовать его невозможно, во-первых, за давностью лет, а во-вторых, проект является собственностью «Сибмоста».

Собеседник «КП-Томск» уточнил, что до начала строительства Центрального моста еще далеко. Ему должны предшествовать предпроектные работы, во время которых выберут наилучшие варианты размещения и развязок, а также отбор проектировщика.

«В настоящее время мы в самом начале пути — есть политическое решение главы государства о том, что третьему мосту быть», — добавил собеседник.