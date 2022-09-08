К концу третьей декады сентября в Томске выпадет снег

Во второй декаде сентября томичей еще ждет тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске местные жители уже застанут снег в конце третьей декады сентября. Также к концу первого осеннего месяца начнет снижаться дневная температура, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

"Среднемесячная температура воздуха в сентября ожидается выше норы на один градус и составит +7...+12°С", - сообщила синоптик.

Также отмечается, что к конце сентября в регионе прогнозируется дождь вместе со снегом. К третьей декаде в области похолодает до 2- градусов по ночам и до +12 в дневное время.

Но не все так плохо. Жители Томской области еще насладятся теплом в середине сентября. Конечно, по сравнению с первой декадой в регионе значительно похолодает, например, ночью столбики термометров опустят до +3 градуса, местами возможны заморозки до -3 градусов. Однако днем максимальная температура воздуха ожидается около +22 градуса.