«Я думала, что умираю»: томичка с положительным тестом на ВИЧ рассказала, как она смирилась с диагнозом

Женщина рассказала журналисту «КП-Томск» о том, как она справилась с трудностями в своей жизни. Фото: предоставлено героем

Жительница Томска Ирина восемь лет назад узнала о том, что у нее положительный тест на ВИЧ. За это время томичка прошла много испытаний. Женщина рассказала журналисту «КП-Томск» о том, как она справилась с трудностями в своей жизни.

КОГДА УМЕРЛА МАМА, НАЧАЛА УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ

С 1996 года Ирина начала употреблять наркотики. На это подтолкнула девушку смерть матери. Томичка связалась с плохой компанией, попробовала инъекционные наркотики. В 15 лет у нее уже была зависимость.

«До этого я росла в хорошей семье, была отличницей в школе, всегда была примером для остальных учеников. Но после смерти мамы мир как будто перевернулся. Сначала, конечно, это были разовые случаи, но в 15 лет это превратилось в систему», - рассказывает Ирина.

Томичка употребляла до 2019 года. Именно из-за инъекций Ирина заболела ВИЧ-инфекцией.

УЗНАЛА О ВИЧ+ В СИЗО

О положительном тесте на ВИЧ-инфекцию Ирина узнала в 2015 году, когда попала в СИЗО.

«В 2015 году мне сказали об этом в СИЗО, в этом же году была взята на учет. Но ориентировочно болею с 2012 года», - уточнила женщина.

Сдача анализов в СИЗО – это обязательная процедура для всех, кто туда попадает. Ирина туда попала по статье «Кража». Также во время пребывания в изоляторе, томичке сказали, что у нее очаговый туберкулез правого легкого.

«Это был самый ужасный период. Помимо того, что у меня ВИЧ, мне сказали, что у меня очаговый туберкулез правого легкого, и отсадили меня в одиночную камеру. На протяжении года я сидела одна, не было девочек с подобным состоянием здоровья. С лечением тоже было сложно, одновременно назначить две терапии не представлялось возможным (туберкулезную и АРВТ) в связи с состоянием печени», - добавила Ирина.

Из-за невозможности лечения двух болезней одновременно, врачи сказали женщине, что они бессильны и женщине осталось жить около 2 месяцев. После этого Ирина вызвала главврача туберкулезного отделения в СИЗО и сказала, что готова начать лечение даже с угрозой летального исхода. После этого ее начали лечить только от туберкулеза.

ДУМАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ УВИЖУ РОДНЫХ

В тот момент, когда Ирина узнала о своих болезнях, она была подавлена. Томичка думала, что больше никогда не увидит родных.

«У меня было четкое понимание, что совокупность туберкулеза и ВИЧ - это быстрая смерть. Мне было страшно. Я начала читать всякие методички для того, чтобы хоть как-то понять, с чем я столкнулась», - рассказывает женщина.

Пока Ирина находилась в колонии, она сталкивалась с дискриминацией людей с ВИЧ, однако близкие и родные отнеслись с пониманием к заболеванию женщины.

«Мне повезло, моя семья адекватно отнеслась к моему заболеванию. Я не сталкивалась со случаями, чтобы люди от меня отворачивались из-за ВИЧ. Но.... Это мой опыт. Но в колонии бывало что сталкивалась с этим», - сказала Ирина.

ПОМОГАЮ ТАКИМ ЖЕ, КАК И Я

В первые годы заболевания Ирина была диссидентом. Томичка не отрицала ВИЧ, но не думала всерьез о лечении и отговаривала других. Серьезно к своему заболеванию она начала относится только тогда, когда поняла, что умирает.

«У меня вес был 40 кг. Но явных отклонений не чувствовала. Потом поняла, что это абсолютно бессимптомное заболевание», - добавила женщина.

На данный момент томичка проходит терапию и принимает каждый день необходимые лекарства. А также, с 2021 года, Ирина начала работать в благотворительном фонде «Томск Антиспид» и «Российский Красный Крест». Сейчас она помогает таким же людям, которым страшно, как когда-то было самой Ирине.

Ирина также рассказала, что в 2011 году ей посчастливилось оказаться в реабилитационном центре "Рука помощи".

"Два года я была там волонтером по помощи людям, находящимся в алкогольной и наркотической зависимости. Сейчас я тесно с ними сотрудничаю с момента освобождения с МЛС, с июля 21 года. Там мое направление-рессоциализация людей, освободившихся с колоний, а также поддержка тех, кто сейчас отбывает наказание".

Сейчас томичка помогает людям с ВИЧ+.

"Я работаю исключительно с ключевыми группами, такими как: потребители наркотиков, люди, освободившиеся из мест лишения свободы, а также те, кто пропал из наблюдения диспансерного отдела. Это колоссальная работа, которая начинается с тестирования и в случае положительного результата, ведется работа по обследованию и доведению до лечения. Это длительные консультации, а также помощь с продуктами питания в случае необходимости. Я работаю почти год и за это время — это сотни спасенных жизней", - подытожила томичка.

Напомним, что в Томской области на 1 августа 2022 года зарегистрировано более 10 тысяч человек с ВИЧ. На сегодняшний день под диспансерным наблюдением у врачей- инфекционистов состоит 9 824 человек, сообщил журналисту "КП-Томск" главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Александр Чернов.