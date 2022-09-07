В Томске выходные пройдут без дождя

По региону ожидаются кратковременные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области на предстоящих выходных, 10-11 сентября, ожидаются дожди. Однако в городе будет сухо, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томской области в субботу синоптик спрогнозировал ночную температуру от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2. Днем ожидается от +12 до +17 градусов. Местами будут идти кратковременные дожди.

В воскресенье в регионе ночью ожидается от +2 до +7, местами заморозки до 0...-2 градусов, а днем +10...15, местами до +20 градусов. Также пройдут кратковременные дожди.

В городе в субботу будет преимущественно без осадков. Ночная температура ожидается от +2 до +4 градусов, местами до -2, а дневная - +15...17 градусов.

11 сентября в Томске также будет сухо. Ночью синоптики прогнозируют от +4 до +6 градусов, а днем - от +17 до +19 градусов.