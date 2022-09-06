В Парабельском районе Томской области в пожаре погибла двухлетняя девочка

Горел двухэтажный дом в поселке Заводском в 11 км от села Парабель. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Утром 6 сентября в поселке Заводском Парабельского района Томской области загорелся двухэтажный жилой дом. В результате пожара два человека погибли, еще трое пострадали, информирует ГУ МЧС России по Томской области.

Дежурная часть в Парабельском районе получила сообщение о пожаре в доме на улице 60 лет СССР, 32 в 09:33. Возгорание произошло на втором этаже, где располагались жилые помещения. На момент прибытия пожарного расчета в 09:52 со второго этажа здания шел дым.

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Пожар был локализован в 10:00 утра и полностью ликвидирован в 10:05. В результате пожара обгорел диван, от дыма закоптились личные вещи жильцов.

На месте происшествия было обнаружено тело двухлетней девочки, 60-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи в течение 15 минут после ликвидации пожара. У двух женщин 1988 и 1986 года рождения, а также у мальчика 2018 года рождения выявлены признаки отравления продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.