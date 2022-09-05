Хомяк из глины, зубные коронки и метеорит: томичи стали продавать странные вещи в интернете

Метеорит за 350 тысяч рублей. Фото: "Авито"
В Томске на доске объявлений часто можно встретить странные вещи. Иногда продавцы требуют за свои товары крупные суммы. В связи с этим «КП-Томск» подготовила список странных и дорогих предметов, которые томичи продают на «Авито».
Золотые зубные коронки б/у за 200 тысяч рублей
Фото: "Авито"
Житель Томска выставил на сайт объявлений золотые зубные коронки б/у за 200 тысяч рублей. В описании мужчина указал, что двум коронкам 850 пробы уже 50 лет.
«Масса 0,88 г. Каждая коронка по 100000 руб. Почему так дорого — можете не спрашивать, жизнь дорогая! Может кому нужно для коллекционирования или для других целей», - уточнил продавец.
Томич также отметил, что коронки б/у и раньше их носил другой человек.
Метеорит за 350 тысяч рублей
Фото: "Авито"
Коллекционер из Томска выставил на продажу метеорит за 350 тысяч рублей. Продавец указывает, что камень весом в 10 килограммов был найден на берегу реки Обь.
Клевер пятилистный за 529 тысяч рублей
Фото: "Авито"
Жительница Томска по-прежнему пытается продать пятилистный клевер, который обнаружила на своем участке.
Автор объявления рассказывает, что пятилистный клевер - редкое растение, способное приманить удачу. Однако для достижения, желаемого с растением нужно уметь правильно обращаться, при этом как именно нужно обращаться с пятилистником, томичка не сообщает.
Отметим, что ранее девушка выставляла клевер за 570 тысяч рублей, теперь цена счастливого растения упала до 529 тысяч. Также непонятно, один и этот же экземпляр продает томичка или успела найти новый, который, судя по текст объявления, попадается один на 800 тысяч растений.
Хомяк из глины за 1 млн рублей
Фото: "Авито"
Северчанин выставил на сайте объявлений свою поделку, которую решил продать за 1 миллион рублей. Автор объявления указывает, что голова хомяка сделана из глины и является б/у.
В описании продавец указал, что данное изделие подойдет для подарка ребенку. При этом представлена только голова грызуна, продаются ли отдельно другие части тела грызуна, из объявления непонятно.
10-ти рублевая монета за 11 млн рублей
Фото: "Авито"
Автор объявления был немногословным, когда описывал свой товар. Единственное, что указал продавец, это то, что 10-рублевая монета б/у и продается за 11 миллионов. Отметим, что объявление было выставлено давно, но монета до сих пор не нашла своего покупателя.