Хомяк из глины, зубные коронки и метеорит: томичи стали продавать странные вещи в интернете

Метеорит за 350 тысяч рублей. Фото: "Авито"

В Томске на доске объявлений часто можно встретить странные вещи. Иногда продавцы требуют за свои товары крупные суммы. В связи с этим «КП-Томск» подготовила список странных и дорогих предметов, которые томичи продают на «Авито».

Золотые зубные коронки б/у за 200 тысяч рублей

Фото: "Авито"

Житель Томска выставил на сайт объявлений золотые зубные коронки б/у за 200 тысяч рублей. В описании мужчина указал, что двум коронкам 850 пробы уже 50 лет.

«Масса 0,88 г. Каждая коронка по 100000 руб. Почему так дорого — можете не спрашивать, жизнь дорогая! Может кому нужно для коллекционирования или для других целей», - уточнил продавец.

Томич также отметил, что коронки б/у и раньше их носил другой человек.

Метеорит за 350 тысяч рублей

Фото: "Авито"

Коллекционер из Томска выставил на продажу метеорит за 350 тысяч рублей. Продавец указывает, что камень весом в 10 килограммов был найден на берегу реки Обь.

Клевер пятилистный за 529 тысяч рублей

Фото: "Авито"

Жительница Томска по-прежнему пытается продать пятилистный клевер, который обнаружила на своем участке.

Автор объявления рассказывает, что пятилистный клевер - редкое растение, способное приманить удачу. Однако для достижения, желаемого с растением нужно уметь правильно обращаться, при этом как именно нужно обращаться с пятилистником, томичка не сообщает.

Отметим, что ранее девушка выставляла клевер за 570 тысяч рублей, теперь цена счастливого растения упала до 529 тысяч. Также непонятно, один и этот же экземпляр продает томичка или успела найти новый, который, судя по текст объявления, попадается один на 800 тысяч растений.

Хомяк из глины за 1 млн рублей

Фото: "Авито"

Северчанин выставил на сайте объявлений свою поделку, которую решил продать за 1 миллион рублей. Автор объявления указывает, что голова хомяка сделана из глины и является б/у.

В описании продавец указал, что данное изделие подойдет для подарка ребенку. При этом представлена только голова грызуна, продаются ли отдельно другие части тела грызуна, из объявления непонятно.

10-ти рублевая монета за 11 млн рублей

Фото: "Авито"

Автор объявления был немногословным, когда описывал свой товар. Единственное, что указал продавец, это то, что 10-рублевая монета б/у и продается за 11 миллионов. Отметим, что объявление было выставлено давно, но монета до сих пор не нашла своего покупателя.