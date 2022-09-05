В Томской области к концу недели будет похолодание

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области и в городе на предстоящих выходных постепенно начнет снижаться температура. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томской области с 6 по 8 сентября ожидаются дожди и грозы. Ночная температура прогнозируется +8...+10 градусов, а дневная - +13...+15 градусов. К концу недели в регионе температура начнет понижаться, ночная - +4...+6, а дневная - до +14 градусов.

В городе также большинство дней будут идти дожди. Ночная температура прогнозируется в пределах +4...+7, а дневная - до +19 градусов.