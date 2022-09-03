В Томске 4 сентября объявлено штормовое предупреждение

Ветер в городе ожидается до 25 м/с. Фото: Густаво Зырянов

В Томске в воскресенье, 4 сентября, объявлено штормовое предупреждение. Шквалистый ветер, ливень и град ожидаются в городе, сообщили в мэрии со ссылкой на данные томского гидрометцентра.

"По информации томского гидрометцентра, 4 сентября ожидаются дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду, шквалистые порывы до 25 метров в секунду. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветер прогнозируется до 25 м/с.

Напомним, как ранее синоптики обещали теплые выходные.