«Комсомолка» рассказывает сводку происшествий за прошедшую неделю

Сводка событий. Фото: Ксения Высотина

Очередная рабочая неделя томичей подошла к концу. Для кого-то эти пять дней выдались легкими, кому-то наоборот. Редакция «КП-Томск» решила создать новую традицию и теперь каждый последний рабочий день деть итог недели. Читайте в нашей подборке о громких происшествиях, которые произошли на этой неделе.

Понедельник, 29 августа

В Томской области в городе Северск участились случаи отравления собак. Жительница города рассказала журналисту "КП-Томск" о том, как она потеряла одного из своих любимцев.

Депутат седьмого созыва городской Думы г. Томска Роман Романов от КПРФ сложил свои полномочия в связи с переездом в другой регион. Народный избранник прекратит выполнять свои функции с 14 сентября.

Осужденного, сбежавшего с рабочего места на овощебазе в поселке Борики 12 августа, задержали сотрудники полиции в Новосибирской области.

Вторник, 30 августа

Депутаты Колпашевского района Томской области большинством голосов выбрали главу муниципалитета. Им стал 37-летний Антон Агеев, ранее исполняющий обязанности руководителя районной администрации.

В Томском районе жители нескольких сел выступили против завода переработки отходов вблизи деревни Кандинка. Петицию подписали почти 1 500 человек.

В Кожевниковском районе Томской области в ДТП погиб водитель самодельного трицикла.

Среда, 31 августа

Вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он мог быть томским прокурором, но в 1955 году отказался от распределения в Томск.

Томские полицейские задержали налетчика, напавшего с кирпичом на продавца магазина.

На традиционном Общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу запрет использования мобильных телефонов во время школьных уроков.

Четверг, 1 сентября

В школах Томска прошли линейки в честь 1 сентября.

В городе Асино Томской области 31 августа произошел пожар на подстанции, докладывает ГУ МЧС России региона в оперативной сводке. Предварительной причиной пожара указывают попадание молнии — в среду на юге области шли дожди с грозами.

С начала 2022 года эксперты ЦБ выявили в Томской области пяти нелегальных финансовых компаний, их включили в предупредительный список регулятора, в нем уже 21 организация, зарегистрированная на территории региона.

Пятница, 2 сентября

Житель Томской области пытался задушить пенсионера подушкой за отказ в займе денег.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Томскавтодор заключил семь контрактов на ремонт дорожного покрытия в Томской области, включая ЗАТО Северск.

В Томске в лицо 12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу поздно вечером.