«Они найдут выход, чтобы пользоваться телефонами»: томичи высказали свое мнение по поводу новых правил в школе

"КП-Томск" провела соцопрос среди родителей школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На традиционном Общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу запрет использования мобильных телефонов во время школьных уроков. В связи с этим «КП-Томск» решила узнать мнение родителей школьников, как они относятся к такому решению властей и считают ли это правильным.

Ирина, 39 лет

Томичка Ирина поддерживает новые правила, которые появятся в школе. По мнению женщины, сотовые телефоны совершенно не нужны ученикам в школе.

«Это правильное решение. Телефоны только отвлекают детей от занятий из-за чего весь материал, который они изучают, может пройти мимо ушей», - поделилась с журналистом Ирина.

Мама 6-классника также добавила, что своему сыну она приобрела телефон только после 5-го класса.

Елена, 42 года

Женщина также выразила свою поддержку в сторону нововведения в школах. Елена добавила, что своей дочери, которая пошла во 2 класс, она до сих пор не дает мобильный телефон в школе.

«У Ангелины нет телефона в ближайшее время не будет. Если что, то классный руководитель всегда сам позвонит и скажет, так что необходимости в сотовом телефоне у ребенка – я не вижу», - сказала женщина.

Елена также отметила, что новые правила в школе повлияют на обучение старшеклассников. У женщины есть еще одна дочь, которая уже пошла в 9 класс. Она надеется, что из-за отсутствия мобильника девочка будет внимательнее изучать материал, который преподают в школе.

Анна, 32 года

Анна одна из немногих, кто не поддержал идею властей о запрете телефонов в школе. У томички в 1 класс отправился сын и она боится, что он не будет с ней на связи во время уроков.

«Не понимаю, для чего эти новые правила придумали. А вдруг что-то случится в школе или с ребенком? Возможно, если бы сын был в старшем классе, я бы переживала меньше, но когда у тебя первоклашка, которая не адаптирована к школьной жизни, то это сложно. Родители будут переживать, когда ребенок находится без прямой связи с ними», - выразила свое недовольство томичка.

Анатолий, 47 лет

Томич не высказал свое недовольство или же наоборот поддержку в сторону нововведения в школах. Мужчина отметил лишь одно, что школьники найдут выход, чтобы все равно пользоваться телефонами.

«Не знаю, кто в это поверит, что, например, старшеклассники будут все уроки сидеть без телефона. Я уверен, что они будут брать с собой запасные или же просто отказываться их отдавать учителю», - уточнил Анатолий.

Журналист «КП-Томск» также связался с одной из томских школ, где ему рассказали в администрации, что пока что в учебное заведение не приходило распоряжения о запрете сотовых телефонов.

Также напомним, что редакция обратилась за разъяснениями в департамент общего образования Томской области.