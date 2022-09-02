Уличное кино, велогонка и вейкборд: куда сходить томичам 2-4 сентября

Фото: Ксения Высотина

Вот и наступила осень, а вместе с ней и очередные выходные дни. «КП-Томск» по традиции подготовила список мероприятий, куда томичи смогут сходить 2-4 сентября.

Фестиваль паблик-арта «мУкА. Склады искусства»

В Томске 2-4 сентября пройдет фестиваль «мУкА. Склады искусства». В него будут входить выставки, образовательные лекции, мастер-классы, мастерские, маркет, концерты и перфомансы. Само мероприятие состоится на площадке бывшего «Киномира», однако интерактивные площадки запланированы не только возле кинотеатра, но и в близи места назначения.

Возрастное ограничение 0+

Соревнования по вейкборду

В субботу, 3 сентября, в Томске пройдут соревнования по вейкборду. Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Отметим, что вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом. В состязаниях смогут поучаствовать мужчины, женщины и даже дети. Место встречи: Сенная Курья, 9/2 в 12.00.

Возрастное ограничение 12+

Велогонка Terra Siberia 2022

В субботу и в воскресенье, 3-4 сентября в Томске возле главного корпуса ТПУ состоится велогонка Terra Siberia 2022. В нее входит: марафон, эстафеты и ночной забег. Уточняется, что дистанции будут разными: велогонка 70 км (10 кругов х 7 км), велозаезд 35 км (5 кругов х 7 км) и велозаезд 14 км (2 круга х 7 км). Начало в 12.00.

Возрастное ограничение 16+

Фестиваль уличного кино

3-4 сентября состоится фестиваль уличного кино. Он пройдет на набережной Ушайки с 17.30 до 20.30. Томичам покажут режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров кино.

Возрастное ограничение 0+