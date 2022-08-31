"17 собак и 12 кошек": томичка не хочет переезжать из аварийного жилья из-за животных

В Томске жительница аварийного дома отказалась переезжать в маневренное жилье из-за того, что ей некуда девать своих животных. Женщина надеется, что им дадут новый дом, сообщает telegram-канал "Mash Siberia".

Зинаида рассказала, что в ее доме живет 17 собак и 12 кошек. Всех женщина подобрала на улице. Одного из псов томичка выкупила за 1 тысячу рублей у бомжей, которые хотели съесть собаку.

"Я бы хотела, чтобы при выселении мои животные не остались на улице. Это единственное о чем я переживаю", - рассказывает Зинаида.

Томичка уточнила, что когда ее дом признали аварийным, жильцам предложили маневренное жилье. Тогда две квартиры съехали с дома, но женщина решила остаться из-за животных. Сам дом расположен по адресу ул. Алтайская, 11/1. По словам Зинаиды, еще в 1987 году в доме был пожар, после него жилье не ремонтировалось.

Женщина надеется, что городским властям получится выделить ей дом, куда она сможет переселиться со своими животными.