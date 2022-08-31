В Томской области федеральные эксперты проверят работу по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией

Эксперты предложили найти возможности дополнительного диагностирования населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральные эксперты займутся проверкой работы по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Томской области. На данный момент в регионе зарегистрирован 10 021 человек с ВИЧ, сообщает облздрав.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Владимира Мазура уделить особое внимание проблеме ВИЧ в регионе. После этого "КП-Томск" пообщалась со специалистом и выяснила, что на 1 августа 2022 года зарегистрировано более 10 тысяч человек с ВИЧ. На сегодняшний день под диспансерным наблюдением у врачей- инфекционистов состоит 9 824 человек.

В "Области здоровья" уточнили, что специалисты посетили Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, после чего обсудили результаты визита и дальнейшие меры по совершенствованию работы в регионе с замгубернатора региона по социальной политике Аленой Левко.

«Несмотря на снижение заболеваемости, Томская область продолжает входить в число регионов с высоким показателем ВИЧ-инфекции. Но если смотреть в динамике, то в регионе есть неплохая тенденция к снижению впервые выявленных заболевших», - заявила замгубернатора.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус отметил, что в последнее время в регионе наблюдается положительная тенденция, и сейчас не стоит сильно беспокоиться. Эксперт добавил, что томский центр СПИД — один из лучших в стране.

"В области в целом работа организована, но центр находится в несоответствующих площадях по уровню задач и количеству больных, которые стоят на учете. Необходимо расширение штата медиков и коечного фонда, а также нужно обновление лабораторного оборудования", - сказал Мазус.

После общего анализа федеральные эксперты предложили найти возможности дополнительного диагностирования населения, а также проводить бесплатные юридические консультации для ВИЧ-инфицированных, рассмотреть создание НКО для работы с этой категорией граждан и подключить к просветительской работе волонтеров.