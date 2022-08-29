Новый формат лечения зубов: в Томске открылась детская космическая стоматология

Фото: Хадкевич Виктория.

В Томске недавно открылась детская стоматология Cosmodent KIDS, куда дети не боятся ходить лечить зубы. Здесь царит атмосфера, совершенно непохожая на стоматологическую клинику. Вместо привычной обстановки пациенты здесь погружаются в космическую тематику, где есть настоящий робот, ТВ-иллюминаторы с мультфильмами, игровая для малышей и релакс-зона с игровой приставкой для томичей постарше.

Основатель клиник Cosmodent** и Cosmodent KIDS, ортопед и хирург-имплантолог Гурген Хачатрян рассказал «АиФ Сити», почему в его клинику не боятся ходить дети, нужно ли лечить молочные зубы и можно ли детям делать чистку.

Фото: Хадкевич Виктория.

Боятся ли современные дети стоматолога?

В нашей клинике зубной врач – друг и волшебник для маленьких пациентов. Каждый специалист прошел психологическую подготовку и знает, как обращаться с детьми, может обыграть любую ситуацию и как не доставить дискомфорта маленькому пациенту. Малыши на приеме не увидят стоматологических инструментов, они останутся вне зоны их видимости. Мы создали все необходимые условия, чтобы детям было комфортно в нашей клинике, а здоровье зубов — понятной средой не только для малышей, но и для их родителей.

Какие услуги оказывает клиника?

В Cosmodent KIDS пациенты могут получить ответы на все вопросы – от гигиены до полноценного лечения. Также детям лечат зубы под медицинским наркозом.

Как приучить ребенка регулярно чистить зубы и сделать эту процедуру приятной?

В первую очередь, это ответственность родителей – научить ребенка правильно чистить зубы. Дети младшего возраста не могут самостоятельно делать это качественно, поэтому родители должны помогать им в этом, чтобы потом малыши могли самостоятельно заботиться о здоровье полости рта. Лучше начинать делать гигиенические процедуры в игровой форме.

Фото: Хадкевич Виктория.

Могут ли вредные привычки привести к проблемам?

Да, могут. Мы в своей практике постоянно сталкиваемся с последствиями вредных привычек у детей. Многие из них влияют на прикус. Если выявляются такие проблемы, то необходима консультация ортодонта. Короткие уздечки и ранняя потеря молочных зубов у ребенка также являются поводом обратиться к узкому специалисту. Современные методы профилактики развития аномалий прикуса позволяют решить многие проблемы на ранней стадии, тем самым сохранить стоматологическое здоровье и красоту улыбки ребенку.

Нужно ли лечить молочные зубы?

Обязательно, молочные зубы проходят те же стадии разрушения, что и у взрослых. Дети могут молчать о зубной боли из-за страха. Разрушенный зуб может стать причиной кариеса на соседних зубах. Происходит снижение иммунитета ребенка, так как кариозные бактерии выделяют кислоты и токсины. Затем вместе с пищей эти бактерии попадают в желудочно-кишечный тракт, вызывая риск развития заболеваний ЖКТ, а также оказывая влияние на сердце. Если не лечить молочные зубы, то постоянные могут прорезываться с дефектами эмали, иногда происходит и гибель зачатка постоянного зуба. Сейчас реально предупредить большинство проблем, чтобы во взрослом возрасте для здоровой и красивой улыбки не было никаких преград!

Фото: Хадкевич Виктория.

Можно ли делать детям чистку зубов?

Профессиональная чистка зубов – обязательная процедура в профилактике развития кариеса у детей всех возрастов. Многие родители уже понимают это, поэтому накануне нового учебного года мы всегда принимаем рекордное количество пациентов.

Как проходит процедура?

Метод чистки выбирает детский стоматолог. Для младшего возраста используются щетки различных форм и профессиональные пасты, необходимые именно для здоровья эмали малышей, для детей постарше уже возможна чистка методом Air Flow, когда струей воды и воздуха распыляется специальный порошок, бережно очищающий зубную эмаль.

Как обстоит ситуация со здоровьем зубов у детей?

Чаще всего стоматологи сталкиваются с нерегулярностью чистки. Дети старшего возраста ленятся из-за невыработанной с детства привычки. Сегодня статистика неутешительна, мы видим огромные цифры прироста кариеса. Эта болезнь начинает поражать только что прорезавшиеся зубы. Нашими пациентами все чаще становятся годовалые дети, лечение которых мы вынуждены проводить в медикаментозном сне. Факторов, провоцирующих кариес, стало больше: изменилось питание, экология, качество воды. Эмаль зубов изначально формируется более слабой, пористой. Это глобальная проблема, поэтому важно удалять внимание профилактике именно в детском возрасте.

Какие ошибки в уходе за зубами детей чаще всего делают родители?

Первая ошибка в уходе — несвоевременное начало чистки. Делать это нужно с момента прорезывания первого зуба. Многие родители просто не знают об этом. Вторая ошибка — неправильный подбор средств гигиены полости рта. Ребенку необходим индивидуальный план профилактики, подобранный врачом. Третьей ошибкой является пренебрежение дополнительными средствами гигиены (зубная нить, ершики, монопучковая щетка для труднодоступных мест, ирригатор и специальные укрепляющие гели). Важно понимать, что в борьбе с кариесом нужна слаженная команда, состоящая из ребенка, родителей и стоматолога. Команда детских стоматологов Cosmodent KIDS готова сопроводить родителей и детей в увлекательный мир здоровых улыбок!

Фото: Хадкевич Виктория.

Можно ли родителям вместе с детьми посетить стоматолога в Вашей клинике?

Мы принимаем пациентов любого возраста. Ранее предоставляли стоматологические услуги в клинике на Иркутском тракте, 5. Теперь мы готовы предложить их в семейном формате во второй локации на проспекте Фрунзе, 16, где детская и взрослая стоматология существуют в одном здании в самом центре города, но представляют две самостоятельных клиники – взрослую и детскую. Пациенты Cosmodent KIDS попадут в космическое приключение, а для взрослых пациентов COSMODENT мы предусмотрели более привычный классический интерьер, наполненный эстетикой и комфортом, как и в нашей первой клинике на Иркутском тракте. Высокотехнологичное оборудование и самые современные материалы позволяют нашим докторам добиваться отличных результатов, решать стоматологические задачи пациентов с хорошим прогнозом, эстетично и надежно. Новая клиника для взрослых пациентов оснащена компьютерными 3D-томографами и визиографами, помогающим докторам точно и быстро устанавливать верный диагноз.

Клиника на Иркутском тракте продолжит работу?

Клиника COSMODENT на Иркутском тракте продолжает свою работу с взрослыми пациентами в прежнем режиме! Мы растем, развиваемся и готовы предложить томичам дополнительную клинику с удобным расположением в города. За годы работы мы зарекомендовали себя как одна из самых современных, высокотехнологичных и надежных стоматологий города. Качество и спектр услуг мы продолжим оказывать на том же высоком уровне, к которому привыкли наши пациенты. В полном объеме представлены в каждой из клиник все направления современной стоматологии – терапевтическое, диагностическое, эстетическая стоматология, имплантация, протезирование, ортодонтия, профессиональная гигиена полости рта и отбеливание зубов. Мы продолжим расширять наши профессиональные возможности и открывать пациентам дверь в мир стоматологических инноваций! Нам важно, чтобы томичам был доступен максимум современных методов лечения и сохранения стоматологического здоровья и красоты улыбки!

*«Космодент Кидс»

** «Космодент»