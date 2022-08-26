«Побег», «Сибириада» и «Женщина в палате»: фильмы, которые сняли в Томской области

Фото: Иван ВИСЛОВ

В субботу, 27 августа, пройдет День российского кино. В его преддверии «КП-Томск» подготовила список фильмов, съемки которых прошли в нашем регионе.

«ИГОРЬ САВВОВИЧ»

Фильм повествует о специалистах, занимающихся проблемами экологии сибирских рек и ищущих инженерные решения новых методов лесосплава. В картине можно встретить такие томские места, как: Набережная Ушайки, «Белый дом», проспект и площадь Ленина, медицинский институт, Городской сад, «Верхний гастроном», Каменный мост, а также другие места нашего города, которые уже, к сожалению, не сохранились. В съемках принимали участие и сами томичи, например, руководитель театра «Версия» Вера Тютрина.

«СИБИРИАДА»

Съемки фильма «Сибириада» проходили в селе Нагорный Иштан. Смотря киноленту, можно увидеть такие места, как: деревянная церковь Петра и Павла конца XIX века и обустроенные рядом с ней могилы. Режиссер «Сибириады» — известный киноклассик Андрей Кончаловский, именно он подобрал для фильма пейзажи Томского района. Фильм состоит из четырех серий, где рассказывается около 70 лет жизни двух семей – Устюжаниных и Соломиных.

«СТРОГОВЫ»

Фильм снят по романам классика советской литературы Георгия Маркова, уроженца села Ново-Кусково Томской губернии. Он состоит из восьми серий, а снят в 1976 году режиссером Владимиром Венгеровым. В кадры фильма «Строговы» попали улицы исторического центра – Бакунина, Татарская, Большая Подгорная. Кинофильм имеет менее известные продолжения: ленты «Соль земли» и «Грядущему веку» также сняты по произведениям писателя.

«ПОБЕГ»

Фильм «Побег» снят о первых годах ссылки Евфросиньи Керсновской. Режиссер Евгении Дюрич поставил перед собой главную задачу: прочувствовать и передать зрителям, что пришлось пережить женщине в страшной и жестокой ссылке. За две недели съемочная группа прошла по маршруту Молчаново – Парабель – Нарым – Суйга.

«ВЕРА»

Четыре года назад прошел закрытый показ полнометражной картины «Вера». Режиссером картины стал Александр Нерадовский. Фильм снимали в трех деревнях Томской области – Варюхино, Казюлино, Нагорный Иштан. Он схож с философской притчей, сыгранной по театральным канонам, где кулак и батрак обсуждают веру. Один верит в себя, а другой – в свой капитал.

«ЖЕНЩИНА В ПАЛАТЕ»

Съемки «Женщины в палате» стартовали два года назад и проходили в Томске. Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга. Для съемок «ужастика» был декорирован один из неработающих отелей города. Номера переделали в больничные палаты, а сценарий картины адаптировали под российские реалии. Киноклуб «Сибирские киномастерские» экранизировал хоррор мастера ужасов «Женщина в палате». Режиссером стала Диана Костырина, которая приняла участие в программе Dollar Baby.

«БОЕВАЯ СИСТЕМА»

Фильм посвящен боевым подвигам представителей войск специального назначения. Его премьера состоялась год назад. Фильм приобрел известность после того, как в социальных сетях появилось видео со стрельбой на территории Советского рынка. Тогда выстрелы оказались холостыми и производились строго по сценарию. Режиссером стал Виталий Доронкин.