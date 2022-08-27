«Комсомолка» рассказывает сводку происшествий за прошедшую неделю

Читайте в нашей подборке о громких происшествиях, которые произошли на этой неделе. Фото: Ксения Высотина

Очередная рабочая неделя томичей подошла к концу. Для кого-то эти пять дней выдались легкими, кому-то наоборот. Редакция «КП-Томск» решила создать новую традицию и теперь каждый последний рабочий день деть итог недели. Читайте в нашей подборке о громких происшествиях, которые произошли на этой неделе.

Понедельник, 22 августа

В Томске в центре реабилитации "Ключи" не подтвердили сто случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жильцов санатория. По информации администрации санатория, было выявлено 64 пациента, которые заболели ковидом. Центр управления регионом взял комментарий у и.о. директора центра реабилитации.

В Томске шесть человек попали в больницы после ДТП в Зырянском районе. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В здании администрации Томской области на первом этаже открылась приемная губернатора.

Вторник, 23 августа

Пьяный томич угнал автомобиль и пытался скрыться от преследовавших его инспекторов ДПС.

В Томском районе возле села Тимирязевское в 1 км от автозаправочной станции в сторону водозабора обнаружили труп мужчины. На его теле были найдены повреждения в области груди, на правой ноге и гнилостными изменениями.

Среда, 24 августа

Спустя долгое время, в Томской области выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

В регион поступила первая партия вакцины от гриппа, ее распределяют по медицинским организациям области.

H&M открылся в Томске в ТРЦ «Изумрудный город» после пятимесячного простоя.

Четверг, 25 августа

В Томской области двое жителей села Комсомольск Первомайского района предстанут перед судом, 23-летнего мужчину обвиняют в убийстве двоих человек, 35-летнего его знакомого — в укрывательстве преступления и угоне автомобиля.

Полиция устанавливает личность мужчины, который в ночь с 19 на 20 августа повредил три иномарки в двух томских дворах.

Томский Первомайский районный суд признал ранее судимую 25-летнюю жительницу района виновной в совершении преступления по статье 111 ч.4 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Пятница, 26 августа

В Северске ветеринарные клиники забили тревогу среди владельцев собак. Вот уже, как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением. Журналист «КП-Томск» побеседовал с директором ветклиники Северска Ольгой Захаровой.

В томских пабликах появилось видео, как двое томичей забросили прокатный самокат в мусорный контейнер рядом с домом на улице Бирюкова, 2.

В Томске в пятницу, 26 августа, возле Дворца зрелищ и спорта была заложена новая арт-заплатка. Ее разместили возле Спорт-отеля. Корреспондент «КП-Томск» побывал на месте.