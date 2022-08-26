Фестиваль авторской песни, еды и кино: куда сходить в Томске 26-28 августа

Фото: ДК «Томский перекресток»

Подошла к концу еще одна рабочая неделя. По традиции «КП-Томск» подготовила список мероприятий, куда томичи смогут сходить с 26 по 28 августа.

Фестиваль авторской песни «Томский перекресток»

C 26 по 28 августа пройдет ХХ региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток». В этом году «Томский перекресток» вновь пройдет на Семейкином острове, в своем обычном формате, с 26 по 28 августа. Участников и зрителей ждет неповторимая музыкальная и природная атмосфера. В программе фестиваля — выступления известных томских авторов и исполнителей: Константина Мыльцева, Сергей Гуреева, Алексея Пономаренко, Владимира Трубина, Ирины Абушаевой, Юрия Миргородского и многих других.

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"Чеховские пятницы". Закрытие сезона

В Томске 26 августа пройдут последние в сезоне «Чеховские пятницы». Закрытие пройдет на новой площадке набережной реки Ушайки у БКЗ. В программе - лучшие концертные номера года, танцы, ВИА СССР.

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Гастрофестиваль «ЕСТЬ!»

С 26 по 27 августа в Томске пройдет гастрофестиваль «ЕСТЬ!». Представители 40 ресторанов города покажут гостям лучшие блюда, расскажут об интересных рецептах. Кроме дегустации ресторанных шедевров, гостей фестиваля ждут мастер-классы приготовления блюд и различные конкурсы, а на сцене выступят диджеи. Для юных гостей гастрофестиваля будет работать детская зона с развлекательной программой. Вход на мероприятие свободный.

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Чемпионат Сибири по «street workout»

27 августа в 12.00 возле ТРК «Лето» состоится чемпионат Сибири по «street workout». Участвуют лучшие спортсмены из Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово, Новокузнецка и Барнаула. Главный судья соревнований - вице-чемпион мира по street workout Кищенко Валерий Андреевич. ПРИЗОВОЙ ФОНД: 300 000 рублей.Соревнования пройдут в 3 номинациях: -Workout Battle до 16 лет –Workout Battle старше 16 лет -Workout Games.

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Фестиваль «Garazhka»

С 27 по 28 августа с 12.00 до 20.00 состоится фестиваль «Garazhka». Фестиваль осознанного потребления пройдет в здании торгового центра "Гостиный двор"; в программе: гаражная распродажа, ярмарка томских и новосибирских брендов, мастер-классы, кроме того, будут работать тату-салон и шуточный ЗАГС.Garazhka – это не просто гаражная распродажа, это полноценный фестиваль с интерактивными зонами для посетителей и целым объединением единомышленников.

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«День томского кино»

На набережной реки Ушайки 28 августа состоится «День томского кино». Организаторы мероприятия – танцевальная команда «ЮДИ» и кинокомпания «DoronkinProject» – представят шоу программу ЮДИ, CHEH & RAGA. На фестивале покажут томские художественные фильмы, пройдут мастер-классы по гриму и актерскому мастерству. Начало в 12.00.

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