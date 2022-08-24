"Цены выше, а выбора нет": томичи недовольны ассортиментом и ценами магазина H&M

В основном томичи подходили к вешалкам с табличками sale, но ассортиментом мало кто был доволен. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 24 августа, вновь свои двери открыл магазин одежды H&M в ТРЦ "Изумрудный город". Напомним, что он не работал с 3 марта.

Фото: Ксения Высотина

Корреспондент "КП-Томск" побывал на открытии магазина. Таких огромных очередей, как в соседнем Новосибирске, в Томске не было. Однако со временем народ подходил к отделу и образовывался небольшой ажиотаж.

Фото: Ксения Высотина

В основном томичи подходили к вешалкам с табличками sale, но ассортиментом мало кто был доволен.

"Как всегда в скидки вешают либо самые маленькие размеры, либо огромные", - поделилась с журналистом покупательница магазина.

Елена также сказала корреспонденту, что приехала в магазин еще 1 августа, когда должна была начаться распродажа, но отдел был закрыт. Сегодня на открытии девушка также недовольна ассортиментом и ценами.

Фото: Ксения Высотина

По магазину также в спешке бегают консультанты, которые продолжают развешивать новинки. Одна из работниц H&M сказала журналисту, что они сами не знают, когда магазин вновь закроет свои двери.

"Сами не знаем до какого числа будем открыты", - сказала девушка на кассе.

Фото: Ксения Высотина

Еще одна покупательница поделилась, что цены не соответствуют заявленной распродаже, так как они наоборот стали выше. Девушка отметила, что раньше она покупала джинсы в H&M за 1 500 или 2 000 рублей, а сейчас ценник на них выше 5 000.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, H&M сообщил о приостановлении деятельности сети в России 2 марта 2022 года, в Томске был открыт один магазин этой торговой сети. Он прекратил работу 3 марта. В августе стало известно об открытии магазинов в российских городах, однако точных дат не называлось.