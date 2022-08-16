«Портрет жены, звериный оскал и интим»: мастер рассказал о популярных татуировках у томичей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В наше время татуировка стала не такой уж и экзотической модификацией тела. Людей уже перестали удивлять татуировки на теле и даже на лице. Но некоторые до сих пор удивляются странным эскизам, которые выбирают будущие владельцы наколки. Журналист «КП-Томск» поговорил с томским тату-мастером Сергеем Кузнецовым и узнал, какие чаще всего татуировки набивают жители Томска.

Фото: STK Tattoo studio

Уже более 20 лет Сергей работает в сфере татуировки. За это время он сделал огромное количество рисунков на теле томичей и не только. В интервью с журналистом тату-мастер рассказал, что услуга татуировки, как и любая другая модификация тела, зависит от моды, поэтому эскизы, с которыми приходят томичи, могут быть разнообразны.

Что в основном набивают томичи?

Если смотреть именно по Томску, на данный момент мода в татуировке достаточно размазана. Делают абсолютно разные стили и направления. До недавнего времени среди девушек была популярна «графика», это были графичные изображения состоящие в основном из контуров. Среди мужчин были популярны черно-белые татуировки, по другому их называют «black & grey».

Однако, если не говорить о стилях в татуировках, Сергей отмечает, что чаще всего мужчины набивают морды агрессивных животных, а девушки – растительные орнаменты, например, цветы или веточки.

Фото: STK Tattoo studio

Какое самое странное тату за всю свою карьеру вы делали?

Дело в том, что, когда ты долго находишься в индустрии тату и работаешь с большим количеством людей, понятие «странное тату» размазывается. В салоне можно встретить абсолютно разных людей и у всех у них свое мироощущение. Бывает такое, что некоторые клиенты удивляются абсолютно адекватным для меня эскизам, и спрашивают меня, действительно ли я бью это тату кому-то. Поэтому для мастера нет понятия «странная татуировка». Больше удивляет, когда приходят клиенты с эскизом какой-то надписи или иероглифа и перед подготовкой к сеансу спрашивают мастера: "а ты не знаешь, как это переводится?».

Фото: STK Tattoo studio

Приходили ли к вам томичи, которые просили сделать тату-портрет родственника?

Портреты приходят делать периодически. В основном делают портреты детей или жен. Чаще всего это мужчины, но и девушки также приходят с такими эскизами.

Был ли опыт в набивании интим-тату?

Татуировок глубокого бикини не было. Но если говорить про женские интим-татуировки, то это только тату на груди или в зоне неглубокого бикини. Для мастеров это из разряда стандартного места для татуировки. Также стоит отметить, что мужчины практически не обращаются к нам с такими запросами, а если и обращаются, то только к мастерам девушкам, потому что, как правило, мужчины мастера за такое не берутся.