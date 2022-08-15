"Овраги и реки": в Томске местные жители нашли худшую дорогу

Данная дорога является кратчайшим путем к супермаркетам и остальной инфраструктуре. Фото: telegram-канал "Mash Siberia"

В Томске найдена худшая дорога, ею оказалась ул. Юрия Ковалёва. По словам томичей, после ливней дорога превращается в реку, а когда засуха, то там образуются овраги. Информация об этом появилась в telegram-канале "Mash Siberia".

История дороги началась в 2020 году, тогда на том месте лежали плиты, которые позже затопило дождями. После затопления томичи обратились в домостроительную компанию, и платформы убрали. Однако восстановления дороги не произошло. Спустя два года ее стало размывать, начали образовываться овраги. Как рассказывают жители, рядом с дорогой находились колодцы для пожарных машин, сейчас же к ним невозможно подобраться.

Помимо этого, дорога является кратчайшим путем к супермаркетам и остальной инфраструктуре микрорайона Зеленые горки.

Одна из жительниц Томска также рассказала журналисту, что при строительстве микрорайона, им обещали, что ул. Юрия Ковалёва будет многополосной и сможет соединить несколько частей города.

Жители этого района уточняют, что ждут благоустройства и ходят по кратерам, когда администрация не предлагает даже временных решений. Также уточняется, что участок от Иркутского тракта до Энтузиастов включен в программу "Развитие дорожного хозяйства", но по словам горожан, которые обращались в мэрию, на ремонт в 2022 и 2023 году денег нет.

Редакция "КП-Томск" направила вопросы в администрацию города и продолжит следить за развитием событий.