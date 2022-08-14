В Томске всю неделю будут дожди и сильный ветер

Ночная температура на следующей неделе тоже упадет. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томске следующая рабочая неделя будет дождливой. Максимально воздух прогреется до +15 градусов, такие данные следуют с сайта CISMETEO.

Синоптики прогнозируют, что с понедельника и по воскресенье в городе будут идти дожди, местами также пройдут грозы и сильный ветер. Максимально воздух прогреется до +15 градусов днем. Остальные дни температура будет варьироваться от +11 до +12 градусов.

Ночная температура на следующей неделе тоже упадет. В пятницу похолодает до +4 градусов, в остальные дни температура будет варьироваться от +7 до +10 градусов.