Россельхознадзор обнаружил в Новосибирске 6 миллионов банок с поддельными консервами

Фото: Светлана Дорофеева.

В пригороде Новосибирска эксперты выявили производство опасных рыбных консервов, завод работал на протяжении десяти лет, но внимание надзорных органов привлек только сейчас.

По информации Россельхознадзора, поддельные рыбные консервы на протяжении 2021 года регулярно направлялись в торговые сети Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Также фальсификат поставлялся в детские образовательные учреждения и воинские части в рамках госконтрактов.

Нарушения удалось определить во время планового мониторинга документов в электронной системе «Меркурий». Специалисты Россельхознадзора выяснили, что за последний год консервный завод в поселке Барышево Новосибирской области выпустил более 1500 тон опасного сырья – это 6 миллионов банок.

По предварительной оценке, доход от продажи фальсификата составил более 320 миллионов рублей. Теперь надзорным органам необходимо придумать, как утилизировать опасные консервы. Также возникает вопрос, кто будет возвращать деньги потребителям, которые на протяжении длительного времени приобретали подделку.

Напомним, что ситуация с поддельными консервами из сайры длится не первый год. Россельхознадзор уже выявлял огромные объемы контрафакта и официально ставил вопрос о необходимости реагирования правоохранительных органов. Однако, как показывает ситуация в Новосибирской области, производство контрафакта не только не сокращается, но и становится больше.

Фото: Светлана Дорофеева.

Например, в декабре 2021 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал подмосковных бизнесменов прекратить практику подмены сырья в рыбных консервации. «Обнаружены консервы якобы с сайрой, с надписью: «Приморская». Но в этих банках вместо сайры находится сардина иваси. Нельзя один продукт, к которому привыкло население и доверяет ему, подменять другим!», – сказал Кожемяко.

Выявление миллионных объемов опасных продуктов, которая регулярно поступает в розничную сеть, детские дома, школы, больницы, воинские части, очевидно свидетельствует о том, что явление стало массовым.

Несмотря на то, что сами факты подмены сырья и производства контрафакта регулярно выявляются через электронную систему «Меркурий», не происходит главного - госорганы и торговые сети не принимаются действенных мер для защиты населения от фальсификата.