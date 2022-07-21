В России могут начать штрафовать пешеходов со смартфонами

За нарушение ПДД автомобилистов наказывают суровее, чем пешеходов или пользователей СИМ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За нарушение ПДД автомобилистов наказывают суровее, чем пешеходов или пользователей СИМ. Если произошло ДТП, в котором есть пострадавший, автомобилист может отправиться за решетку, однако в России немало ДТП происходит именно по вине пешеходов. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает начать штрафовать пешеходов, которые выходят на проезжую часть со смартфоном в руках.

ДТП является одной из десяти основных причин смертности в России. По данным ГИБДД, в 2021 году в России произошло более 120 тысяч аварий, в которых пострадали около 150 тысяч человек, погибли – более 13,5 тысячи человек. В ДТП с летальным исходом принято винить водителей, однако не всегда аварии происходят по их вине.

По статистике МВД, около 40 % ДТП происходит из-за неосторожности пешеходов. Две трети людей лишились жизни из-за собственной невнимательности. Согласно последним исследованиям роли гаджетов в жизни россиян, среднестатистический житель каждый день проводит, глядя в смартфон более 4 часов. При этом чаще всего в это время люди читают новости, «залипают» в соцсетях, переписываются в мессенджерах или играют. Многие не выпускают смартфон из рук и на улице – даже если собираются переходить дорогу, что несет в себе опасность.

Еще 20 лет назад была доказана связь между использованием мобильных телефонов и увеличением числа ДТП. На сегодняшний день законодательством предусмотрен штраф для водителей, если при езде они отвлекаются на смартфон. Для пешеходов подобных ограничений нет.

Дмитрий Давыдов обратил на это внимание и в своем проекте «20 идей» предложил ввести штрафы для пешеходов, самокатчиков, велосипедистов и пользователей других средств индивидуальной мобильности, которые выходят на дорогу, уткнувшись в телефон. Для реализации этой идеи не требует финансирование, однако необходима законодательная поддержка.

Эффективность такого подхода неоднократно доказана другими странами. Например, в Китае ученые выяснили, что пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают ПДД, чем те, кто убирает телефон в карман, выходя на дорогу. Также исследователи узнали, что 20% пешеходов начинают переходить дорогу с опозданием, если смотрят при этом в телефон и из-за этого идут заметно медленнее. Кроме этого, около 60% пользователей смартфонов переходят дорогу, не смотря по сторонам.

После этого в Китае решили бороться с использованием смартфонов пешеходами. Так, с 2019 году там ввели штрафы до 50 юаней (примерно 400 рублей) для тех, кто выходит на дорогу со смартфоном. В Литве такие штрафы ввели еще с 2018 года, и сумма штрафов там значительно выше – до 40 евро (2,2 тыс. рублей).

Штрафуют также и пользователей СИМ. Например, в Нидерландах велосипедистов за езду с телефоном в руках ждет штраф в размере 95 (почти 5,5 тыс. рублей) евро. В Израиле – на 1000 шекелей (примерно 15 тысяч рублей). В Германии за такое нарушение требуют 55 евро (3 тысячи рублей), в Бельгии – 110 евро (более 6 тысяч рублей), а в Дании – 1000 крон (2,2 тыс. рублей).

Автоэксперт Владимир Виноградов заявил в беседе с изданием «Фонтанка», что идея ввести штрафы для пешеходов со смартфонами действительно может изменить картину дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это будет справедливо: «нельзя всю вину за все происшествия на дорогах возлагать только на водителей и предъявлять требования только к ним».

Еще один эксперт Дмитрий Славнов отметил, что автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому пешеходам категорически нельзя расслабляться на дорогах.

«Как машина поведет себя – неизвестно. У нее могут отказать тормоза, или водителю вдруг станет плохо, а здесь пешеход, который идет, смотрит в гаджет и не видит вокруг ничего. А если он при этом еще надел наушники и капюшон, то и не слышит, как ему сигналят, и смотрит только прямо перед собой», – отметил Славнов.

Эксперты уверены: штрафы для пешеходов за использованием смартфонов необходимы.

В конце 2021 года с предложением ввести аналогичные штрафы для пешеходов в России Дмитрий Давыдов обратился в Совет Федерации и МВД, а также в Минюст РФ.

Заместитель директора Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства В.В. Николаева в ответ на обращение сообщила, что Департамент внимательно изучил информацию, указанную в обращениях, и принял ее к сведению.

Замначальника Управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ И. В. Харламова сообщила, что в Совфеде рассмотрели обращение Дмитрия Давыдова и перенаправили его в МВД России.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан МВД России А.Е. Горюнова сообщила, что соответствующие предложения рассмотрены в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России в пределах компетенции и приняты к сведению. В ведомстве поблагодарили Дмитрия Давыдова за активную гражданскую позицию.

Автор инициативы поблагодарил Совет Федерации, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел за изучение и принятие к сведению предложений относительно введения штрафа за смартфоны для пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ.

Он добавил, что ДТП с пешеходами остается одной из самых частых причин гибели россиян на дорогах. В 2021 году 3 767 человек погибли при наезде на пешеходов и 33 233 травмировались. Каждый четвертый летальный исход на дорогах – это сбитый пешеход. При этом 2 559 смертей (или 68 %) произошли по вине пешехода и 1 614 (или 32 %) по вине водителей. Отмечается, что в других странах этот показатель значительно ниже, например, в Японии в это же время погиб 941 пешеход, а в Италии таких случаев было около 3,5 тысячи. Учитывая поправку на население, в России этот показатель примерно в 3,5-4 раза выше.

Давыдов подчеркнул, что эта статистика во многом является результатом низкой сознательности населения. Пешеходы недооценивают опасность нарушения правил и риски отсутствия концентрации на дороге, а действующих административных мер воздействия на них явно недостаточно.

Повышение внимательности пешеходов может помочь сократить ДТП с их участием. Так как главным отвлекающим фактором в современном обществе являются смартфоны, Дмитрий Давыдов предложил законодательно запретить любое их использование при нахождении на проезжей части и при попытке пересечь ее.

Он обратился в Совет Федерации, МВД и Минюст с просьбой обратить внимание на актуальность проблемы и разработать законопроект по установлению штрафа за использование смартфонов и иных отвлекающих устройств на дороге. Это ожидаемо приведет к пониманию важности соблюдения мер предосторожности не только водителями, но и остальными участниками дорожного движения.

Пока данное предложение до сих пор находится без ответа в отношении наличия или отсутствия планов по его внедрению. Дмитрий Давыдов надеется, что российские власти поддержат его предложение и рассмотрят вопрос о введении штрафов для пешеходов и пользователей СИМ, которые смотрят не по сторонам, а в экран, провоцируя тем самым аварии на дорогах.