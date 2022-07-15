Грозы и дожди: стала известна погода в Томске на предстоящую неделю

В пятницу, субботу и в воскресенье в Томске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томске на следующей неделе ожидаются вновь грозы и дожди. Средняя дневная температура прогнозируется +22 градуса. Такие данные следуют из сайта GISMETEO.

В начале недели ночная температура в Томске ожидается +9...+11 градусов, а дневная - до +21 градуса. В понедельник, 18 июля, синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, а 19 июля ожидается переменная облачность.

В середине недели ночная температура в городе будет варьироваться от +13 до +14 градусов, а дневная - до +22 градусов. В среду, 20 июля, по прогнозу ожидаются кратковременные дожди, а в четверг будет дождь и гроза.

К конце недели погода не улучшится. Средняя температура ночью прогнозируется до +14 градусов, а дневная - до +26. В пятницу, субботу и в воскресенье в Томске ожидаются кратковременные дожди и грозы.