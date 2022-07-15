Выставка кошек, день мороженого и джаз-концерт: куда сходить в Томске 15-17 июля

Фото: Ксения Высотина

В Томске начинаются очередные выходные. Для любителей культурно отдохнуть и не сидеть дома «КП-Томск» традиционно подготовила список мероприятий, которые пройдут 15-17 июля.

Выставка кошек

В музее истории Томска в субботу, 16 июля, пройдет благотворительная выставка кошек. На мероприятие также приглашены гости, которые удивят томичей своей особенной программой. Как рассказала волонтер, при хорошей погоде выставка состоится на свежем воздухе. Помимо того, что активисты проведут выставку бездомных кошек и покажут гостям многочисленные мастер-классы, они также смогут посмотреть особенную программу от приглашенных гостей. Мероприятие пройдет в музее истории Томска.

День мороженого

16 июля на Новособорной площади пройдет четвертый городской праздник "День мороженого", в течение которого томичи смогут насладиться пломбиром, принять участие в различных мастер-классах и викторинах, а также выиграть 500 эскимо. Начало в 13.00.

Джаз-концерт

В Томске 16 июля состоится арт-гид с джазом и эко-лекциями. У гостей есть возможность познакомиться с историей Томска и послушать джазовую музыку местных исполнителей. Программа начинается с субботника, где совместными усилиями планируется очистить один из старинных районов города. Далее состоится лекция «Урбанистика и экология» от Артема Рутмана. В 14.00 и 16.00 — Бесплатные экскурсии по историческому району Болото. В 19.00 — концерт во дворе Дома искусств. Мероприятие пройдет с 11.00 до 20.00.

Цифровой прорыв 2022. Томск

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению со всей России смогут побороться за призовой фонд размером 1 800 000 рублей. За 48 часов участникам предстоит решить три кейса на основе методов искусственного интеллекта. В частности, участникам хакатона на основе методов искусственного интеллекта, а также считая метрикой качества построенной модели MAE (mean absolute error), предстоит предсказать уровень заражения вирусом в условиях пандемии на примере COVID-19 в городах России. Мероприятие состоится 15-17 июля в центре «Особая экономическая зона».