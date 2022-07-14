Пустые газоны и проваленная плитка: как выглядит улица Яковлева в Томске спустя год после ремонта

Фото: Ксения Высотина

В Томске улицу Яковлева отремонтировали в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики заменили асфальт, восстановили тротуар, обновили бордюры. Но спустя год на месте благоустройства уже видно не ровную тротуарную плитку и вовсе не благоустроенные газоны. Журналист «КП-Томск» и представители регионального штаба Общероссийского народного фронта устроили пеший обход по ул. Яковлева, чтобы посмотреть и оценить прошлогоднее благоустройство.

Фото: Ксения Высотина

Во время обхода территории выяснилось, что газоны, прилегающие к пешеходным тротуарам, вовсе не были благоустроена. На их месте либо большие обрывы, либо заросли кустарников и высокой травы.

«Обрывы слишком большие. С учетом того, что тут рядом школа и бегают дети, они просто могут провалиться в эти ямы», - уточнил член общественной муниципальной комиссии по благоустройству города Томска Роман Клясюк.

Фото: Ксения Высотина

Помимо необустроенных газонов, сразу были замечены неровности в положении плитки на тротуаре. Она проваливается из-за проезда тяжелой спецтехники.

«Из-за таких провалов в дождь скапливается вода, которая потом никуда не уходит», - добавил Роман Клясюк.

Фото: Ксения Высотина

Также во время обхода были замечены дыры на асфальте по проезжей части. Ранее на этих местах делались замеры асфальтированного покрытия. Как уточнил член общественной муниципальной комиссии по благоустройству города, именно из-за таких дыр может образоваться яма.

Фото: Ксения Высотина

Помимо данных недочетов, во время обхода по недавно благоустроенной улице Яковлева был замечен аварийный колодец и столб с кабелями электричества, который находился практически посередине пешеходной дороги.

Представители ОНФ также отметили, что в 2021 году «Томская строительная компания» выполнила ремонт дороги от Яковлева, 2а до Красноармейской, 85. Работы обошлись в 184,7 миллиона рублей. Эта компания также стала победителем аукциона на проведение работ от площади Ленина, 6, до проспекта Ленина, 193а. Стоимость ремонта — 110,2 миллиона рублей.

Ранее также сообщалось, что на ремонт тротуаров по ул. Яковлева и Красноармейская понадобились дополнительные бригады. Тогда сообщалось, что по настоянию городской администрации на эти объекты подрядчики дополнительно вывели четыре рабочие бригады. В итоге на участках ул. Яковлева и Красноармейской от Пушкина до Сибирской работало семь бригад, которые убирали старый асфальт, выравнивали основание и укладывали плитку.

Дополним, что это только часть проблем, на которые обратили внимание участники обхода.

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