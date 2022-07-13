Томичи пожаловались на воспитателя детского сада, который грубо обращается с детьми

В Томске родители, которые водят своих детей в детский сад №21, обнародовали видео в одном из городских пабликов. На записи видно, как воспитатель старшей группы грубо обращается с ребенком. Одна из томичек, чей сын тоже находился в этой группе, решила не оставлять инцидент без огласки.

Оксана рассказала корреспонденту «КП-Томск», что подобная ситуация случается уже не в первый раз. Ее ребенок также подвергался грубости со стороны воспитателя.

«Мой ребенок плачет и отказывается ходить в этот сад. Он боится того, что воспитатель постоянно на всех кричит», - рассказывает томичка.

Девушка также добавила, что, пообщавшись с другими родителями, она поняла, что боится воспитателя не только ее сын. Помимо общения на повышенных тонах, сотрудница детского сада заставляет детей съедать обед и насильно кормит ложкой.

Также к журналисту обратилась женщина, чей ребенок уже выпустился из детского сада №21. Она рассказала, что еще тогда, пока ее дочь воспитывалась у этой же сотрудницы, были замечены подобные случаи.

«Ситуация была в том, что во время сон-часа два мальчика баловались и шумели. После чего воспитатель, вместо того, чтобы утихомирить их более гуманными методами, просто в одних трусиках уложила их на лавочки в раздевалке», - рассказала Кристина.

Тогда об инциденте не стали распространяться, так как мама этого ребенка, сама работала в детском саду. Ситуацию решили мирно, а воспитатель продолжила работать.

Мама девочки, которая получила подзатыльник от воспитателя, к сожалению, не вышла на контакт с журналистом. Однако Оксана взяла расследование на себя и уже опросила многих родителей. Девушка также обратилась в прокуратуру, где рассказала об инциденте, который запечатлели камера, и о том, что ее сын боится воспитателя. После обнародования видео и беседы с заведующим детского сада воспитатель написала заявление на увольнение по собственному желанию.

«Мы будем это обжаловать и требовать, чтобы ее уволили по статье», - добавила Оксана.

Родители намерены отстранить воспитателя от работы в детском саду не по собственному желанию, а по статье, чтобы больше не случалось подобных инцидентов.

На видеоролик, который выложили в соцсети, ответила городская администрация. В мэрии заявили, что по информации городского департамента образования, поступило устное обращение, по которому была организована проверка и создана комиссия по урегулированию споров.

«Воспитатель признала свою вину и уже написала заявление на увольнение. В учреждении продолжается служебное расследование по данному инциденту», - уточнили в администрации.