Томичи пожаловались в соцсетях на женщину, которая выпивала за рулем

Выяснилось, что женщина работает в такси. Фото: "Регион-70".

Жители Томска вчера вечером, 11 июля, в соцсетях пожаловались на женщину, которая выпивала за рулем. Томичка вела прямую трансляцию в соцсети во время того, пока сидела в машине с ребенком и выпивала.

"Такая ситуация произошла, сейчас некая гражданка из Томска или области, точно не могу сказать, сидела в прямой трансляции за рулем в очень алкогольном опьянении с ребенком. Ребенок очень сильно кричал, чтобы она его высадила", - говорится в посте под видео.

На видео, которое обнародовали горожане, видно, как женщина сидит в машине, ругается матом и выпивает алкоголь, возле нее слышен голос напуганного ребенка. Общественность подняла бунт в комментариях и начала осуждать женщину.

"Данная ситуация говорит о том, что человек безответственный. Садиться пьяной за руль, тащить с собой ребенка, находиться в алкогольном опьянение. Находясь в таком состоянии, могла покалечить не одну жизнь. Слава богу, что все обошлось. При этом еще она начала говорить при ребенке такие вещи, что он никому не нужен, о том что она сейчас разобьется. Это уже ненормально", - пишет возмущенная томичка.

Одна из знакомых женщины рассказала журналисту "КП-Томск", что героиня видео работает в такси и прямую трансляцию вела из автомобиля, который принадлежит таксопарку.

Девушка также добавила, что по словам родственников, это не первый инцидент, когда таксистка садится за руль в нетрезвом виде.