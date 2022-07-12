"Никто даже не позвонил": томичка пожаловалась на управляющую компанию и. о. мэра и не получила обратной связи от администрации

Женщина пожаловалась на плохую управляющую компанию дома и на недостатки их придомовой территории, которые не устраивают жильцов. Фото: Ксения Высотина

Томичка, которая пожаловалась на плохую работу УК и.о. мэра Михаилу Ратнеру, не получила обратной связи от администрации. Женщине пообещали перезвонить после объездного совещания, но звонка она не дождалась.

Напомним, что в начале прошлой недели городская администрация проводила объезд по активным раскопкам в Томске. Входе совещания, к и.о. мэра Михаилу Ратнеру обратилась жительница дома на ул. Елизаровых, 51. Женщина пожаловалась на плохую управляющую компанию дома и на недостатки их придомовой территории, которые не устраивают жильцов.

Тогда Татьяна рассказала, что после дождливых дней возле их дома скапливается много воды, через которую невозможно пройти. Помимо этого, на подъездах 51 дома установлены фонари, которые не освещают придомовую территорию, а светят в небо.

Фото: Ксения Высотина

Журналист "КП-Томск" спустя неделю решил вновь обратиться к томичке, которая пожаловалась администрации. Женщина рассказала, что после той встречи с ней так и никто не связался.

"Приехали, пообещали, что помогут, а в итоге никто даже не позвонил. Помощница и.о. мэра взяла у меня мой номер и даже адрес, но непонятно зачем", - рассказала Татьяна.

За неделю после жалобы в администрацию женщина вновь столкнулась с проблемами придомовой территории. После дождя возле подъездов вновь скопилось много воды, которая никуда не уходила.

"Я надеялась, что как-то быстро на это отреагируют, но вот тут недавно опять все подъезды затопило из-за дождя. Никому ничего не надо", - отчаянно сказала жительница дома.

Томичка также отметила, что не раз пыталась напрямую связаться с УК дома "Кировский массив", но жалобы жильцов были проигнорированы.

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