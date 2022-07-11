"Дожди вернутся": стала известна погода в Томске на вторую декаду июля

В Томской области со второй декады июля вновь начнутся грозы и кратковременные дожди. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томской области со второй декады июля вновь начнутся грозы и кратковременные дожди. В городе средняя температура будет варьироваться от +21 до +23 градусов, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томске во второй декаде июля ночная температура прогнозируется в приделах +10...+12 градусов, а дневная - +21...+23 градуса. К концу декады столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

В Томской области ночная температура ожидается +7...+14 градусов, а дневная - до +25 градуса.