"Переменная облачность и до +20": стала известна погода на предстоящую неделю в Томске

В понедельник, 11 июля, будет небольшой дождь. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Томске предстоящая неделя начнется с теплой погоды. Средняя температура будет достигать отметки +20. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В областном центре в начале недели ночная температура ожидается +14...+16 градусов, дневная - +23...+25 градусов. В понедельник, 11 июля, будет небольшой дождь.

В середине недели в Томске ночная температура прогнозируется +9 градусов, а дневная +19. Осадков не ожидается.

В конце недели ночная температура будет варьироваться от +7 до +14 градусов, а дневная от +20 до +22. В субботу пройдут кратковременные дожди, остальные дни облачные.