Двое томичей пришли в Лагерный сад почтить минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

В Томске 22 июня в День памяти и скорби по всей России в 16:15 (по местному времени) была объявлена минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. В Томске мероприятие прошло в Лагерном саду и на Ново-Соборной площади.

К мемориалу, расположенному в Лагерном саду, почтить память погибших вышло всего два человека.

Фото: Ксения Высотина

-Здесь на монументе написано имя моего дяди, мы каждый год приходим сюда 22 июня, чтобы почтить его память, - рассказала томичка Алла, которая пришла с мужем Анатолием.

Перед началом акции к Вечному огню также подходили томичи, чтобы возложить цветы и поставить свечу памяти, но на минуту молчания не остались.

Фото: Ксения Высотина

Ранее «КП-Томск» сообщала, что вечером 21 июня в Лагерном саду состоялись акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Около двух тысяч свечей зажгли томичи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. В мероприятии приняли участие более 1 тысячи горожан.