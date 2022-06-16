Фестиваль и чемпионат по рыболовству: куда сходить в Томске 18-19 июня

"КП-Томск" подготовила список, куда в Томске можно будет сходить 18-19 июня. Фото: Ксения Высотина

Закончилась очередная трудовая неделя. Многие томичи по традиции ищут культурные мероприятия, чтобы провести запоминающиеся выходные. "КП-Томск" подготовила список, куда в Томске можно будет сходить 18-19 июня.

Фестиваль "Лимонад"

В субботу, 18 июня, в Музее Славянской мифологии пройдет фестиваль "Лимонад". Томичам покажут мастер-классы и концертную программу. Также на месте будут работать фудкорты и маркет. Фестиваль начнется с 13.00 и продлиться до 23.00. Вход свободный.

Танцевальная вечеринка от RED

В Томске 18 июня в кафе "Кафедра" проведут бесплатный мастер-класс по сальсе и бачате. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный.

Photo Weekend

В Доме искусств 18 июня состоится день фотографии и ее роли в истории города. В программе мероприятия будет фотопрогулка по историческим улицам района Болото.

Чемпионат города Томска по рыболовному спорту (ловля поплавочной удочкой)

Чемпионат лично-командный проводится в 2 тура, продолжительностью по 3 часа. Состав команды 2 человека. Характеристика водоема: глубина на 13м от берега до 1,5 метров, дно илисто-глинистое, имеется водная растительность. Виды рыб по вероятности улова: карась, ротан, верховка, плотва. Мероприятие пройдет 19 июня на оз. Колмацкое.