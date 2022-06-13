Дожди и до +26 градусов: стала известна погода в Томске на неделю

Днем в Томске воздух будет прогреваться от +18 до +26 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей неделе синоптики прогнозируют дожди, грозы и температуру воздуха до +26 градусов. Такие данные следуют из сайта GISMETEO.

По городу с 13 по 19 июня средняя ночная температура ожидается +13 градусов. Днем в Томске воздух будет прогреваться от +18 до +26 градусов.

Преимущественно будет переменная облачность. С 14 по 17 июня, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Также 14 июня будет максимально ветренная погода, порывы ветра достигнут 15 м/с.