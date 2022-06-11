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Общество11 июня 2022 4:00

Священник из Томска рассказал, что нельзя делать в День Святой Троицы

В Троицу нельзя конфликтовать с кем-то, а также обижаться
Елена Балуева
Богослужения в томских храмах начнутся 12 июня в 09:00.

Богослужения в томских храмах начнутся 12 июня в 09:00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 50 день после Пасхи православные христиане отмечают праздник Троицы или День святой пятидесятницы. В 2022 году Троица выпадает на воскресенье, 12 июня. Что нельзя делать в День Святой Троицы, «АиФ-Томск» рассказал Дионисий Мелентьев, настоятель Воскресенского храма города Томска.

Накануне в Троицкую Родительскую субботу, 11 июня, верующие вспоминают усопших. Утром в этот день принято помолиться, сходить в храм, чтобы принять участие в поминальной служб и поставить свечи за упокой. Затем принято посетить кладбище и прибраться на могилах близких.

Как рассказал Дионисий Мелентьев, в Троицу рекомендуется сходить в храм. На богослужение верующие приходят с веточками березы, символизирующими обновление благодаря Святому Духу.

После посещения храма важно не вступать в конфликты и не обижаться, добавил Мелентьев.

Богослужения в томских храмах начнутся 12 июня в 09:00.

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