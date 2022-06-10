Фестиваль, триатлон и День России: куда сходить в Томске в выходные с 10 по 12 июня

"КП-Томск" традиционно подготовила афишу мероприятий на выходные с 10 по 12 июня. Фото: Ксения Высотина

В Томске подходит к концу очередная рабочая неделя. Долгожданное тепло вернулось в город и теперь томичи смогут насладится прогулками по городу. Но есть и те, кто выбирает культурный отдых, для этого мы традиционно подготовили афишу мероприятий на выходные с 10 по 12 июня.

День Академгородка

10 июня, в течение дня, в рамках празднования Дня Академогородка состоятся выставка-продажа изделий прикладного творчества "Академический Арбат", выступление хора русской песни "Рябинушка", концерт творческих коллективов, Академический бал и другие праздничные мероприятия.

Чемпионат и Первенство города Томска по мотоциклетному спорту (мотокросс)

С 10 по 12 июня в Томске состоятся межрегиональные соревнования по мотокроссу 2022 года.Принять участие в соревнованиях приедут более 200 мотоциклистов со всей Сибири: Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Алтайский край и Хакасия. Спортсмены от 7 до 60 лет будут состязаться в девяти классах. Соревнования пройдут на Мотоциклетной трассе по адресу ул. Шегарский тракт, 4.

Фестиваль «Родниковое озеро», или К истокам большого университета»

11 июня на восточном берегу Университетского озера пройдет фестиваль «Родниковое озеро», или К истокам большого университета». Программа фестиваля включает концертные мероприятия с участием коллективов Центра татарской культуры, Томского отделения Союза композиторов России, кавер-группы «Оркестр Севера». Кроме того, будет представлена выставка экспонатов из коллекции Идриса Мухутдинова: колеса от телег, подковы, корыто, коромысло, прялка и даже самовары, выловленные в Университетском и Мавлюкеевском озерах. В рамках фестиваля будут организованы интерактивные точки и мастер-классы. Также развлекательная программа ждет маленьких томичей. Экоэкскурсии – еще один вектор фестиваля. О разнообразии томских родников расскажет Элина Михальцова, а о происхождении и истории озерной воды можно будет узнать от Олеси Назаровой, куратора проекта «Родниковое озеро, или К истокам большого университета».

Беговой триатлон TriRun Terra Siberia

TriRun Terra Siberia - это испытание как для профессиональных атлетов, так и для начинающих бегунов. В программе будет три дисциплины легкой атлетики: кросс, бег по шоссе, бег по дорожке стадиона. Транзитные зоны для смены одежды и кроссовок. Дистанции: MAX - 25 км: 12 км кросс + 10 км шоссе + 3000 бег по стадиону MID - 15 км: 8 км кросс + 5 км шоссе + 2200 м бег по стадиону SPRINT - 8 км: 4 км кросс + 3 км шоссе + 1000 м бег по стадиону Детский забег 1 км. Триатлон состоится 12 июня в 9.00 на стадионе "Политехник".

День России

В воскресенье, 12 июня, на набережной реки Ушайки около Томской филармонии состоится празднование Дня России. Мероприятия для томичей запланированы с 11:00 до 15:00 часов. С 11 часов здесь будут работать тематические площадки «Надень Народное на День России!», «Загадки российской истории», «Это будущее России!», «Здоровье нации», «Патриотическая» и другие. Более обширную программу на День России "КП-Томск" писала ранее.