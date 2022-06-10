Мнение на вес золота: «Томскводоканал» потратит 180 тысяч рублей на то, чтобы узнать мнение томичей о себе

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ООО «Томскводоканал» в конце 2021 года провел закупку на оказание услуги по обзору публикаций о деятельности компании в СМИ. Начальная цена контракта составляла 488 тысяч рублей, однако в ходе аукциона ценник упал до 180 тысяч. Как следует из сообщения системы «ЕИС Закупки», до 31 января 2023 года рассказывать «Томскводоканалу», что о нем думают томичи, будет ООО «АПИ» из Екатеринбурга.

Согласно проекту договора, размещенного на сайте государственных закупок, подрядчик «Томскводоканала» в ежедневном режиме на специальном ресурсе размещает для предприятия подборку статей и материалов, вышедших в печатных и электронных средствах массовой информации, а также в социальных сетях.

«Система должна содержать информационные материалы, начиная с 1 января 2022 года, по любым интересующим заказчика ключевым словам и другим параметрам, в том числе в рамках следующих заявленных тем: ООО «Томскводоканал», водоснабжение, питьевая вода, водопроводная вода, качество воды, водоотведение, система канализации, канализация, стоки, Яворская Елена Михайловна (директор ООО «Томскводоканал» - прим. ред.), Новожилов Кирилл Львович (председатель наблюдательного совета ООО «Томскводоканал» - прим. ред.), Томский расчетный центр, счета за воду, расчеты за услуги водоснабжения и водоотведения, - сообщается в проекте договора с подрядчиком.

Также, согласно техническому заданию, в информационной системе должен быть предусмотрен ряд опций, для удобной фильтрации собранных материалов СМИ.

По итогам аукциона, до 31 января 2023 года оказывать такую услугу томским ресурсникам будет ООО «АПИ», зарегистрированное в Екатеринбурге. По данным выписки ЕГРЮЛ, основной вид деятельности этой организации - информационное агентство.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что ООО «Томскводоканал» тратил средства инвестиционной программы на поездки бизнес-классом, а также на проживание в дорогих гостиницах. Еще прокуроры установили, что «Томскводоканал» завышал стоимость строительства сетей водоснабжения и реконструкции на сумму более 2,5 миллиона рублей.

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