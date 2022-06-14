Маркировать вредные продукты предложили в России

Дмитрий Давыдов предлагает, как рекомендуют в ВОЗ, ограничить в стране рекламу вредных продуктов и запретить их продажу в детских садах, учебных заведениях и исключить из программы школьного питания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Производителей в России предлагают обязать помечать продукты питания с повышенным содержанием сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий специальными этикетками. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает новые действенные меры борьбы с вредными продуктами в стране.

Лишний вес — глобальная проблема

Проблема лишнего веса требует решения не только в России, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) её называют глобальной. В 1975-2016 гг. доля людей, страдающих ожирением, в мире увеличилась втрое среди взрослых, при этом среди детей был зафиксирован почти семикратный рост, в то время как лишний вес — главный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабетов, некоторых видов рака и нарушений опорно-двигательной системы, подчёркивают в ВОЗ.

Для борьбы с лишним весом в ВОЗ предлагают маркировать лицевую сторону продуктовых упаковок и минимизировать воздействие маркетинга нездоровых продуктов на детей и подростков. Самая развитая страна Южной Америки — Чили — первой в мире стала следовать этим рекомендациям.

В результате этого удалось добиться снижения общего потребления калорий на душу населения на 15 %, уровня потребляемого сахара — на 20 %, а насыщенных жиров — на 27 %. Вслед за Чили маркировать продукты начали многие государства, включая Бразилию, Мексику, Перу, Аргентину, Канаду и Израиль. В Израиле, к слову, внедрили систему красных и зелёных этикеток. Красные говорят о высоком содержании вредных веществ, а зелёные — наоборот — являются подтверждением признания продукта полезным.

Маркировка — правильное решение

Идею Дмитрия Давыдова поддержала врач-терапевт из Новосибирска, пульмонолог клиники «Эксперт» Валерия Устименко.

«Инициатива с маркировкой продуктов питания только позитивно скажется на общем здоровье населения на фоне тревожного роста таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение и дислипидемия. Пациентам с данными заболеваниями необходимо следить не только за общим калоражем, но и за количеством употребляемых жиров, сахара и соли», — пояснила она.

Маркировка действительно будет обращать внимание россиян на состав и стимулировать их выбирать наименее вредные продукты, а отечественных производителей подтолкнёт к производству более полезных продуктов, поскольку скрыть состав не получится, отметила специалист.

Введение маркировки мясной продукции принесло свои положительные плоды, напомнила врач. «Многим знакома категоризация «А», «Б», «В», «Г». Сейчас всё чаще появляются продукты, которые в первую очередь транслируют своё преимущество — категорию «А», — подчеркнула терапевт.

Полезной счёл инициативу Дмитрия Давыдова и кандидат медицинских наук, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новосёлов.

«Предложение на самом деле интересное и, безусловно, полезное», — сказал он, добавив, что перед внедрением маркировки нужно наладить контроль за безопасностью продуктов и решить, кто будет следить за их составом.

Что говорят в Минсельхозе РФ

В Министерстве сельского хозяйства России в ответ на запрос Дмитрия Давыдова заместитель директора Владимир Скворцов ответил, что пищевая продукция, выпускаемая в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в соответствии с требованиями Таможенного союза ЕАЭС должна быть безопасной.

Также там добавили, что Роспотребнадзор, с учётом анализа среднесуточного потребления пищевой продукции в стране, уже разработал цветовую систему индикации маркировки, исходя из содержания в тех или иных продуктах добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и трансизомеров. Правда, использовать её или нет, вправе решать сами производители.

«Данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для обеспечения возможности предоставления потребителю более детальной и наглядной информации о содержании в ней отдельных веществ», — говорится в ответе министерства, который получил Дмитрий Давыдов.

Разработанная в Роспотребнадзоре система индикации перекликается с системой красных и зелёных этикеток, созданной Министерством здравоохранения в Израиле и, безусловно, является шагом вперёд. Однако по-настоящему эффективной она может стать только при условии, если станет обязательной, уверен автор проекта «20 идей».

«Никакой сложности во внедрении предупреждающей метки пищевая промышленность не почувствует, если установить определенный срок на осуществление перехода. В течение этого срока производители смогут без ущерба для предприятия пересмотреть состав продукции и перевыпустить новые упаковки или наклейки с меткой, поскольку это и так является их рутинной задачей. Опыт Чили изучался Продовольственной и Сельскохозяйственной организацией ООН, которая подтвердила, что введение черно-белых меток на лицевой стороне упаковки и ограничения в рекламе товаров с этими метками, не повлияло на сокращение объемов промышленности и рабочих мест», — комментирует ответ Дмитрий Давыдов.

Помимо введения маркировки, Дмитрий Давыдов предлагает, как рекомендуют в ВОЗ, ограничить в стране рекламу вредных продуктов и запретить их продажу в детских садах, учебных заведениях и исключить из программы школьного питания.

Предложению Дмитрия Давыдова нужна поддержка на законодательном уровне. Если инициатива будет принята, решится целый ряд задач:

Во-первых, покупатели будут знать, что продукты с этикетками опасны для здоровья.

Во-вторых, у производителей появится мотивация изготавливать более здоровую пищу.

В-третьих, случаи злоупотребления пищевыми продуктами заметно сократятся.

Общим итогом станет улучшение здоровья населения и сокращение смертности в стране.

Напомним, ранее Дмитрий Давыдов пришёл к выводу, что официальная продажа «очень престижных» коротких госномеров может принести в бюджет миллиарды рублей.