«Коммунальный ад»: томичи негативно отреагировали на очередное отключение холодной воды в Октябрьском районе

Коммунальные работы оставят жителей Октябрьского района Томска без воды на 16 часов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Томскводоканал» 10 июня оставит без холодного водоснабжения почти весь Октябрьский район города. По словам пресс-службы компании, работы – плановые, однако они лишат томичей ресурса на 16 часов.

Накануне, 8 июня, «Томскводоканал» сообщил неприятную новость для жителей Октябрьского района Томска. Вода из их кранов пропадет на 16 часов. Ресурс отключат в пятницу, 10 июня, в 09:30, а возобновят подачу лишь к часу ночи 11 июня. Без холодного водоснабжения останутся 600 домов на 40 улицах.

- Отключение связано с плановыми ремонтными работами. На данном участке требуется замена аварийной запорной арматуры и пожарных гидрантов, - пояснили журналисту «КП-Томск» в пресс-службе «Томскводоканала».

Ожидаемо, горожане набросились с критикой в адрес ресурсников. Ведь они лишались воды на длительный срок менее месяца назад. Тогда из-за аварийной ситуации часть домов на Иркутском тракте и прилегающих улицах оставалась без снабжения с вечера 28 мая до 17:00 часов 29 мая. В большинстве многоквартирников, где используется закрытая система горячего водоснабжения, томичи лишились и ее.

- Невероятно надоели эти постоянные отключения воды! Когда это закончится? Такое чувство, что нас испытывают на прочность. Почему все города современно к этому подходят, а Томск, как деревня какая-то! – сказал редакции «КП-Томск» Андрей Ш., его дом на улице 1-ой Рабочей попадает под очередное отключение воды.

- В домах в начале Иркутского тракта сейчас по графику отключена и горячая вода. Еще и холодной не будет. Это коммунальный ад какой-то! – возмутилась жительница дома по улице Ивана Черных.

- Я хочу спросить водоканал, как так можно работать, чтобы регулярно оставлять людей без воды? Нашему возмущению нет предела. И так горячей воды нет, вот еще и новый «подарок» от коммунальщиков. Ну нельзя же до такой степени мучать людей! – поделилась с редакцией «КП-Томск» пенсионерка Наталья Ивановна Б., жительница дома № 51 на Иркутском тракте.

Добавим, федеральная антимонопольная служба ранее ни раз возбуждала дела в отношении «Томскводоканала» из-за масштабных отключений воды. В последний раз производство было открыто из-за отсутствия ресурса почти во всем Томске с 23 по 25 апреля 2021 года. В водоканале с претензией ФАС не согласились и сослались на то, что масштабное отключение было вынужденной мерой. По данным наших источников, рассмотрение этого дела продолжается в суде до сих пор.

Ранее «КП-Томск» писала о том, в каком случае власти обязаны подвозить к домам питьевую воду в случае ее аварийного отключения.

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