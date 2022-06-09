19-этажный дом комфорт-класса построит «ТГСК Инвест» в Томске в 2023 году

Фото: ТГСК Инвест.

В третьем квартале 2023 года в Томске компания «ТГСК Инвест» построит 19-этажный дом по улице Алтайской, 107а, комфорт-класса с двухуровневыми встроенно-пристроенными гаражами-стоянками.

В шаговой доступности расположены детские сады и школа. Кроме этого, вблизи дома есть удобная транспортная развязка. Подъехать к новостройке можно будет от улиц местного значения Алтайская и Лебедева, кроме этого, предусмотрено удобное и безопасное передвижение маломобильных групп населения.

Фото: ТГСК Инвест.

Для автолюбителей продумано достаточное количество парковочных мест: 126 во встроенной автостоянке и 30 - на открытой парковке.

Огороженная дворовая территория расположена на крыше автостоянки. Во дворе будут размещены детские площадки, а также спортивные площадки для взрослых. Территория, прилегающая к зданию, благоустраивается, озеленяется, для покрытия проездов и тротуаров применяется асфальтобетонное покрытие и бетонная брусчатка.

Фото: ТГСК Инвест.

В свободной продаже имеются:

1-комнатные квартиры площадью 47,2 кв. метра;

2-комнатные квартиры - 68 кв. метров;

3-комнатные квартиры - 89 кв. метров.

Стоимость квадратного метра составляет 88 000 рублей.

По вопросам приобретения недвижимости обращаться:

http://tgsk.9del.ru; Томск, ул. Яковлева ,15; офис ООО «ТГСК Инвест».

Отдел продаж: +7913 829 3719