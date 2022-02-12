Чемпионат по плаванию, выставки и лыжные гонки: куда сходить в Томске на выходных 12-13 февраля

«КП-Томск» подготовила список мероприятий, которые стоит посетить 12 и 13 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередная рабочая неделя подошла к концу и наступили долгожданные выходные. «КП-Томск» подготовила список мероприятий, которые стоит посетить 12 и 13 февраля.

Выставка «Культличности»

Новую экспозицию представляют фотохудожник Дмитрий Карпушев и поэт Андрей Олеар. Посетители музея познакомятся с галереей портретов томичей, внесших значительный вклад в развитие культурной жизни сибирского города. Необычность выставки заключается в том, что каждую работу сопровождает стихотворное описание героев в стиле классических английских сонетов. Творческий тандем фотографа и поэта максимально передают образ и энергетику героев. Главное для художника — это не создавать «фотокопию внешности», но раскрыть внутренний мир человека. Проект представляет портреты современников, каждый из которых, как небольшой пазл, составляет общую картину духовной жизни Томска. Мероприятие пройдет с 9 февраля по 13 марта в томском музее деревянного зодчества.

Выставка «Матрешек пестрый хоровод»

В общем читальном зале библиотеки работает выставка «Матрешек пестрый хоровод». Это одно из первых мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России. Экспозиция включает эксклюзивные авторские работы Тамары Михайловны Хохряковой, томского художника, руководителя студии «Русский сувенир». Уже не первый раз Тамара Михайловна выставляет своих матрешек в библиотеке. И эти удивительные куклы всегда разные, ведь их в коллекции мастера более тысячи. Самая большая — более 75 см, самая крохотная — с рисовое зерно. Оригинальная выставка пройдет с 9 февраля по 31 марта в библиотеке им. Пушкина.

Чемпионат и Первенство Томской области по плаванию

В ЦВВС «Звездный» с 10 по 12 февраля проходит чемпионат и Первенство Томской области по плаванию. В субботу состоится награждение и закрытие соревнования.

«Лыжня России»

В Томске 12 февраля состоится городской этап 40-й открытой всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Забеги пройдут на четырех лыжных базах города. Старт на 2 022 метра без учета времени будет дан в 12:00 Старты с учетом времени пройдут на стадионе «Буревестник». Для девушек и юношей 2004 года рождения и моложе гонка на пять километров будет дана в разное время (в 12:30 и 12:50 соответственно). Гонка на десять километров для мужчин 2003 года рождения и старше начнется в 13:30, а для женщин в таком же возрасте — в 13:35.

Для тех, кто на карантине:

Международный турнир Университетской лиги по Dota 2

Национальная ассоциация университетского киберспорта (Н.А.У.К.А.) проведет международный турнир Университетской лиги по Dota 2. Он приурочен ко Дню российской науки, который отмечают 8 февраля. Мероприятие будет проходить с 5 по 13 февраля, зарегистрироваться на него команды могут до 3 февраля. Призовой фонд турнира на данный момент составляет 500 тысяч рублей. Н.А.У.К.А – совместный проект Томского государственного университета, Университетского Консорциума исследователей больших данных, крупнейшей в России сети киберспортивных клубов компании Colizeum и экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика». Турнир пройдет с 5 по 13 февраля на площадке киберспорта.