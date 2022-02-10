Это просто развлечение: житель Томска продает в интернете NFT-фотографии канализационных люков

«КП-Томск» пообщалась с мужчиной и выяснила, что натолкнуло томича на столь необычную идею для фотографий и их продажу. Фото: предоставлено автором

Житель Томска Алексей продает на одной из NFT-платформ Chia NFT Market коллекцию из 158 фотографий, на которых изображены городские канализационные люки. «КП-Томск» пообщалась с мужчиной и выяснила, что натолкнуло томича на столь необычную идею для фотографий и их продажу.

Решил сфотографировать первое, что попадется на глаза

Как рассказал Алексей, что летом в 2013 году он установил Instagram и сфотографировал во дворе первое, что попалось на глаза, - канализационный люк. После этого мужчина взял в привычку во время прогулок по Томску искать канализационные люки и фотографировать их.

Томич отмечает, что люки кажутся одинаковыми только лишь на первый взгляд. На самом деле у них разный дизайн.

Алексей признался, что его мечта - сделать канализационные люки с собственным дизайном и установить их в Томске.

Алексей отмечает, что в продажу попали фотографии, собранные в течение пяти лет. Там есть изображения как новых люков, так и некоторых дореволюционных образцов.

Продал уже 123 фотографии люков

Томич пояснил, что в последнее время платформа NFT пользуется популярностью среди творческих людей. Он признался, что загрузить на свою страницу канализационные люки решил ради шутки.

- На январских новогодних каникулах было скучно, решил изучить хайповую тему с NFT рынком, - рассказывает Алексей.

На момент создания материала лоты были проданы 123 раза. То есть мужчина заработал 32427 Chivas coin (около 23 тысяч рублей). Как уточнил томич, одну фотографию он выставил на продажу по курсу равному 7 рублям и в последующем она была перепродана другим пользователем по курсу равному 7 тысяч рублей.

Алексей отмечает, что такое хобби он не считает заработком.

- Вся эта история с NFT не более чем развлечение, не стоит к ней относиться серьезно, а тем более мечтать там хоть что-то заработать, - подытоживает мужчина.

Заработал более тысячи долларов на разных проектах

Автор необычных фотографий поделился с корреспондентом, что за последнюю неделю он заработал более тысячи долларов на разных проектах, из них 23 тысячи рублей ему принесли фотографии люков.

Томич отметил, что относится к данному хобби, как к шутке и не воспринимает это всерьез. Мужчина добавил, что из этого получится интересная история, которую в будущем можно рассказать внукам.

Справка:

NFT или невзаимозаменяемый токен ( (Non-Fungible Tokens) - форма криптовалюты, которая представляет собой уникальное представление контента: арт, фотографии, видео, билеты и даже мемы. Для обозначения цифровых авторских прав и прав собственности создается уникальный и невзаимозаменяемый токен, для фотографов это может включать их фотоизображения или видеоконтент, который представлен токеном и уже можно монетизировать.