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Общество10 февраля 2022 4:45

Погода в Томске на День Святого Валентина 14 февраля 2022: мороз до -14 градусов и порывистый ветер

Стал известен прогноз погоды на День Святого Валентина в Томске
Ксения Высотина
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Температура днем поднимется до -6…-8°С.

Температура днем поднимется до -6…-8°С.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Томске на День святого Валентина обещает быть не совсем приятной для жителей региона. 14 февраля синоптики обещают снег и ветер с порывами до 14м/с. Об этом сообщила корреспонденту «КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что в следующий понедельник, 14 февраля, в Томске ночная температура будет в пределах -15…-17°С. Днем температура воздуха составит около -6…-8°С.

По Томской области 14 февраля ожидается ночью в пределах -13…-18°С, местами до -23°С. Дневная температура достигнет отметки -4…-9°С, местами -14°С. Ветер будет дуть юго-восточный до 3-8 м/c с порывами до 14 м/с.

Ранее «КП-Томск» подготовила необычные места для романтического вечера в Томске.

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