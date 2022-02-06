Похолодание до - 25 градусов: стал известен прогноз погоды на предстоящую неделю в Томске

Томский гидрометцентр рассказал о погоде "КП-Томск". Фото: Владислав Пирогов

В Томске во вторую неделю февраля будет морозно, но без осадков. Томский гидрометцентр рассказал о погоде "КП-Томск".

«Норма температуры на следующей неделе будет -15…-23°С»,- сообщили синоптики. В гидрометцентре отметили, что по области температура воздуха постепенно будет понижаться.

Местами столбики термометров опустятся до -25°С в ночное время.

Днем в Томской области температура воздуха будет колебаться от -6 до -15°С, местами до -23 °С. В гидрометцентре добавили, что осадков на предстоящей неделе не ожидается.

В Томске температура воздуха будет снижаться постепенно. Ночью от -10 до -23°С, а днем от -5 до -14°С. Существенных осадков также не прогнозируется.