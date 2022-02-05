Показ фильма, лекция и бар-тур: куда сходить на выходных в Томске 5-6 февраля

«КП-Томск» подготовила для томичей список мероприятий, которые стоит посетить в эти выходные. Фото: Ксения Высотина

По традиции «КП-Томск» подготовила для томичей список мероприятий, которые стоит посетить в эти выходные.

Показ фильма «В поисках Валькирии»

В Томске в субботу, 5февраля, пройдет показ фильма «В поисках Валькирии». Кинокартина расскажет о судьбе писателя Сергея Алексеева, нашего земляка, творчество которого посвящено идеям возрождения славянской культуры. Сценарий написан при личном участии Сергея Трофимовича и его сына Алексея Русинова. Сергей Трофимович Алексеев - писатель, член Союза писателей России, родился в Зырянском районе Томской области в семье охотника-промысловика. До начала писательской деятельности успел поработать кузнецом, геологом, журналистом. Его приключенческие романы "Рой", "Волчья хватка", "Покаяния пророков", "Сокровища Валькирии" и другие неизменно пользуются огромной популярностью у читателей. Показ пройдет музее славянской мифологии в 16.00.

Лекция «Как запустить медиа, чтобы оно не закрылось через полгода»

В Томске 6 февраля в Сибирском центре дизайна пройдет лекция «Как запустить медиа, чтобы оно не закрылось через полгода». На ней выступит продюсер одного известного издания и телеканала 2х2. Алексей Абанин расскажет и поделится своим опытом в работе медиа. Начало в 14.00.

Бар-тур по Томску

5 февраля в Томске пройдет бар-тур по городу. Четыре бара угостят напитками и познакомят с местными барменами. Записаться по ссылке.