Небольшой снег и -1 градус: стал известен прогноз погоды на предстоящие выходные в Томске

«КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в ночь на субботу похолодает до -12 градусов, в некоторых районах до -17 градусов. Об этом сообщила «КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в субботу, 5 февраля, в отдельных районах Томской области пройдет небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 м/с. Ночью ожидается около -6…-11 градусов. Днем прогнозируется потепление до -1…-6 градусов.

В воскресенье по области ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов, днем температура воздуха ожидается около -4…-9 градусов.

В Томске в субботу и в воскресенье ночью синоптики обещают -8…-10 градусов, днем – около -4…-6 градусов. Осадков не прогнозируется.